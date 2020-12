Hamilton espère signer son nouveau contrat Mercedes "avant Noël"

En 2020, Lewis Hamilton a remporté son septième titre mondial, égalant ainsi le record détenu par Michael Schumacher. Toutefois, paradoxalement, le baquet qu'il occupe chez Mercedes est officiellement encore l'un des derniers de la grille 2021 à pourvoir puisque son contrat actuel court jusqu'à la fin de l'année et n'a toujours pas été renouvelé.

L'écurie et le pilote ne souhaitant pas parasiter la course à cette septième couronne, les discussions sur le sujet avaient été repoussées jusqu'à ce que le championnat soit joué, ce qui est effectivement arrivé au terme du Grand Prix de Turquie. Toutefois, ce processus a à nouveau été retardé en raison du test positif d'Hamilton au COVID-19 entre les deux GP courus à Bahreïn.

Le Britannique a fait son retour pour la dernière épreuve de la saison, à Abu Dhabi. Il est de nouveau monté sur le podium pour la marque allemande, avec qui il a acquis six championnats et 74 victoires en huit saisons. Les deux parties ont toujours fait part de leur volonté de prolonger leur collaboration fructueuse et affirmé que la conclusion de l'accord serait une formalité.

Interrogé après la course de ce dimanche sur le timing de la signature de ce contrat, Hamilton a indiqué qu'il souhaitait que cela soit réglé avant Noël : "Lors des deux semaines qui viennent. Nous aimerions que ce soit fait avant Noël, je pense. Je prévois d'être ici l'année prochaine. Je veux être ici l'année prochaine. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous avons plus de choses à réaliser ensemble et plus à accomplir dans la discipline mais encore plus en dehors. J'espère que nous pourrons débuter cette semaine, les discussions, et que ce soit réglé avant Noël."

Même si Mercedes fait partie des trois écuries dont un des baquets 2021 n'est officiellement pas encore occupé, à l'instar de Red Bull et AlphaTauri, l'équipe a fait le choix d'inscrire d'ores et déjà Hamilton comme son pilote dans la première liste des engagés pour la prochaine campagne qui a été publiée ce week-end par la FIA.

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a déclaré que le nouveau contrat serait signé et qu'il n'y avait "aucune raison que ça ne soit pas le cas", et qu'il fallait simplement attendre que Hamilton soit débarrassé du COVID. "Nous aurons cette conversation", a insisté l'Autrichien.

"Nous avons été retardés. Nous avons toujours dit que nous le ferions après le titre, puis le virus nous a retardés dix jours, deux semaines supplémentaires. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous réunir, peut-être virtuellement, peut-être en chair et en os."

