À un peu plus d'un moins des essais hivernaux de Sakhir et à une cinquantaine de jours du Grand Prix de Bahreïn qui doit normalement ouvrir la saison 2020 de Formule 1, un seul baquet reste officiellement non pourvu pour l'exercice à venir, celui de l'une des Mercedes, occupé depuis huit saisons par Lewis Hamilton. L'engagement contractuel du septuple Champion du monde avec la marque allemande courait jusqu'en fin d'année dernière et n'a toujours pas été reconduit.

Même si peu de gens s'attendent à une autre issue que celle d'une prolongation, le feuilleton de ces négociations court désormais depuis de nombreux mois puisque les premières déclarations des uns et des autres ont commencé en cours d'année 2020, au terme de laquelle le Britannique a empoché sa septième couronne mondiale, égalant ainsi le record de Michael Schumacher.

Les rumeurs se multiplient sur les raisons éventuelles de cette lenteur dans la conclusion d'une entente que d'aucuns jugent inéluctable. Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, a déclaré ne pas craindre qu'Hamilton quitte la F1 et assuré n'avoir pas joué la carte "George Russell" pour faire pression sur le pilote au numéro 44 dans le cadre des discussions ; l'Autrichien a toutefois précisé qu'il ne s'attendait pas à ce que le futur accord porte sur une durée de trois années.

Interrogé sur le sujet, lui qui avait auparavant déclaré que les négociations butaient sur la question du salaire et que s'il était à la tête de Daimler il menacerait de se passer d'Hamilton si ce dernier ne revoyait pas ses prétentions à la baisse, l'ancien directeur d'écurie Eddie Jordan a semble-t-il légèrement revu sa position. "Lewis Hamilton est le joyau de la couronne", a-t-il déclaré dans un podcast pour la BBC. "Il est celui que toutes les chaînes de TV veulent interviewer."

"Mercedes dit probablement que beaucoup de cela vient de la voiture et qu'on lui donne une chance extraordinaire d'être Champion du monde parce qu'il a la meilleure voiture. Cela ne fait aucun doute. Cependant, s'ils pensent pouvoir remplacer Lewis Hamilton avec un autre pilote et avoir le même élément de succès, je pense qu'ils se trompent."

"Et une chose est sûre : Mercedes et Toto Wolff ne vont pas se tromper facilement. C'est un gars très intelligent. Il connaît exactement la valeur de Lewis Hamilton et je pense qu'ils vont se réunir et parvenir à une bonne solution car le monde de la F1 a besoin de Lewis Hamilton."