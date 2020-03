Mercedes pousse ses ingénieurs pour des innovations comme le DAS

Mercedes a éveillé la curiosité du paddock à Barcelone en apportant sur sa nouvelle W11 le système DAS, pour Dual Axis Steering. Le système ajuste le pincement des roues avant grâce à l'action des pilotes, qui peuvent tirer et pousser le volant pour cela, et a été déclaré légal par la FIA. C'est l'innovation principale d'un ensemble de nouveautés ayant permis de faire grandement évoluer la monoplace de l'équipe de Brackley, dont les pontons et les suspensions ont également été revus en profondeur. Revenant sur la manière dont son team s'est remis en question, Lewis Hamilton explique que le principal était de faire évoluer la perception des ingénieurs.

"Je suis sincèrement fier des gars", a déclaré le sextuple Champion du monde. "Je pense que notre mentalité continue de progresser et de s'améliorer. Au fil des ans, nous sommes devenus de plus en plus ouverts d'esprit. Vous savez, les ingénieurs ont souvent l'esprit assez étroit. Ils ont l'habitude de faire les mêmes choses qu'ils faisaient dans le passé, d'une manière sure et fiable, car ça fonctionnait avant."

"Donc ces dernières années, nous avons tout donné, plus souvent en piste, mais aussi en poussant les gars hors de leur zone de confort. Nous avons découvert des choses que nous n'aurions jamais pu trouver si nous n'avions pas fait cela. C'était génial de les ouvrir à de nouvelles idées. Cela nous a aussi permis de faire de grandes choses. C'est génial de les voir faire autre chose que la concurrence, penser autrement, et c'est très impressionnant de les voir innover avant tout le monde."

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a déclaré pendant les essais hivernaux que le DAS n'était qu'une des nombreuses idées intelligentes que l'équipe avait amenées en F1 : "Chacune de nos nouvelles voitures amenées en piste sont bardées d'innovations. C'est juste qu'elles ne sont pas aussi évidentes pour vous qu'un système fonctionnant seul comme celui-là, et que vous pouvez voir de vos yeux."

"Une des choses qui me donne le plus de fierté, c'est de faire partie d'une équipe qui cherche chaque année le moyen d'être assez rapide, et à amener des innovations en piste pour qu'elles fonctionnent et qu'elles soient adoptées. C'est amusant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de tout ce qui est sur la voiture."