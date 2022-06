Hamilton se défend de toute infraction durant les qualifications

Lewis Hamilton a connu des qualifications mouvementées à Bakou. Tout proche de l'élimination lors de la Q2, le Britannique parvenait à intégrer le top dix avec une Mercedes souffrant d'un marsouinage important. C'est d'ailleurs lors de la deuxième phase des qualifications que le septuple Champion du monde s'est fait remarquer, alors qu'il pilotait très lentement dans le deuxième secteur. Les McLaren, qui arrivaient derrière, ont freiné et se sont rangées derrière la Mercedes.

Classé septième de cette séance de qualifications, Hamilton se retrouve donc sous la menace d'une pénalité. Mais le Britannique estime ne rien avoir à se reprocher. "Je ne crois pas avoir fauté", se défend Hamilton. "Ils avaient la possibilité de me dépasser, ils ne l'ont pas fait. J'étais dans mon delta. Si j'avais été en dehors de mon delta, j'aurais pu comprendre, mais ce n'était pas le cas."

Mais que faisait le pilote à cette faible allure ? Hamilton a expliqué avoir besoin d'une aspiration dans la très longue ligne droite du troisième secteur, qui peut offrir plusieurs dixièmes (et donc, quelques places sur la grille de départ). Une stratégie difficile à mettre en place, mais qui peut s'avérer très payante lorsqu'elle est bien exécutée, en témoigne la pole position de Charles Leclerc en 2021.

"Nous sommes parmi les plus lents dans la ligne droite", s'est justifié le pilote. "J'avais donc besoin d'une aspiration. La règle est que vous devez être dans votre delta de temps entre la première et la deuxième ligne de la voiture de sécurité. J'étais dans mon delta. J'ai ralenti et je me suis mis hors trajectoire, complètement en dehors, pour laisser passer les autres voitures. Mais elles ne voulaient pas me dépasser."

Après que Ferrari se soit plaint de l'incohérence des décisions plus tôt ce week-end, Hamilton a également souligné une différence de jugements de la part de la direction de course selon les week-ends. "À Barcelone, il y avait des voitures qui ignoraient complètement le delta, et roulaient ridiculement lentement. Je pense qu'un ou deux d'entre eux ont été pénalisés, comme une réprimande [un avertissement en réalité, ndlr]. Mais en allant aussi lentement qu'ils l'ont fait, ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lents. Ils ont gagné au moins cinq degrés de température dans les pneus. Et c'est pour ça qu'ils étaient si rapides [dans leur tour lancé]. Et je me souviens que quand ils allaient lentement, je les contournais, donc je n'ai pas eu de problèmes. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui je n'étais pas en dessous de mon delta. J'étais hors trajectoire."