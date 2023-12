Hamilton dénonce l'attitude "tout simplement inacceptable" de la FIA

Dans un contexte particulièrement brûlant, et alors que le traditionnel gala de fin d'année de la FIA se tient ce vendredi à Bakou, en Azerbaïdjan, sa prise de parole était particulièrement attendue : interrogé sur l'affaire qui a ébranlé le couple Wolff, Lewis Hamilton a eu des mots très durs à l'encontre de la fédération internationale, dont il a jugé "inacceptable" l'attitude cette semaine.

En évoquant publiquement qu'elle allait se pencher sur des soupçons de conflits d'intérêts à l'encontre de Toto et Susie Wolff, la FIA a mis mardi soir le feu aux poudres et provoqué des réactions de soutien aussi fermes qu'unanimes de la part de la Formule 1 et des autres écuries. Moins de deux jours plus tard, l'instance a annoncé qu'elle n'avait finalement rien à reprocher au couple, et qu'elle renonçait à l'ouverture d'une enquête. Néanmoins, le mal est fait : le directeur de Mercedes et la directrice générale de la F1 Academy ont fait savoir qu'ils n'en resteraient pas là.

Lewis Hamilton, lui, déplore une "semaine compliquée" et ne digère pas non plus la manière dont la FIA a géré le dossier. Présent en conférence de presse – où le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, s'est fait excuser car souffrant –, le septuple Champion du monde n'a pas mâché ses mots.

"Ça a été une semaine compliquée, une semaine décevante, de voir que l'instance dirigeante de notre sport a cherché à remettre en question l'intégrité de l'une des dirigeantes les plus incroyables que l'on ait jamais eues dans notre sport, à savoir Susie Wolff – sans poser de questions, sans la moindre preuve, pour se contenter de dire 'pardon' en fin de compte", dénonce-t-il. "C'est tout simplement inacceptable."

Lewis Hamilton a également tenu à rappeler le travail consenti par énormément de gens, à la FIA comme au sein des autres instances qui gèrent la Formule 1 comme d'autres championnats. Néanmoins, le Britannique veut voir les choses bouger, progresser, et se moderniser.

"Il y a beaucoup de personnes géniales dans ce sport, qui font un travail d'exception", martèle-t-il. "Il y a une lutte constante pour véritablement améliorer la diversité et l'inclusivité dans cette industrie. Mais à chaque fois que nous essayons de faire un pas en avant, on dirait que certains individus à la tête de la FIA essaient de nous retenir en arrière. Il faut que ça change. Il s'agit d'un sport mondial."

"Nous avons une opportunité vraiment incroyable et une responsabilité naturelle d'être moteurs du changement. Et alors que nous nous rendons dans tous ces pays du monde entier, nous avons la responsabilité d'assurer que nous allions dans la bonne direction. Je veux donc souligner qu'il y a beaucoup de gens qui font du super travail. Mais nous devons apporter des changements pour assurer que nous travaillions tous dans la même direction."

Défendant Susie Wolff, Lewis Hamilton a fait de même avec Toto Wolff, patron d'une écurie où il évolue depuis 2013 et avec laquelle il a prolongé son contrat pour les deux prochaines années.

"C'est un leader très, très accessible, et je pense que les gens peuvent s'identifier à lui, à ses émotions et simplement à sa compassion ou à sa motivation", estime-t-il. "Il est très compréhensif. Et je pense que ça n'a vraiment été facile pour personne dans l'équipe, quand on travaille avec un objectif en ligne de mire mais que ça ne se passe pas vraiment comme on le veut. Je pense que de nombreuses leçons ont été tirées, et je suis vraiment fier de voir les progrès qu'il a faits, non seulement en tant qu'individu mais aussi en tant qu'être humain."