Hamilton dénonce le silence des acteurs de la F1 sur l'injustice raciale

Des manifestations et des rassemblements ont eu lieu dans le monde entier ces derniers jours à la suite de la mort de George Floyd, un homme noir non armé, lors d'une interpellation par la police de Minneapolis le 25 mai. De nombreuses stars du sport et personnalités publiques ont utilisé leurs plateformes pour apporter leur soutien aux manifestations en cours et au mouvement #BlackLivesMatter, y compris Lewis Hamilton qui a régulièrement partagé des posts sur le sujet ces derniers jours.

Ce dimanche, Hamilton est passé par Instagram pour reprocher au milieu de la Formule 1 de garder le silence sur la question. "Je vois ceux d'entre vous qui se taisent, certains d'entre vous sont des grandes stars et pourtant vous vous taisez malgré l'injustice", a écrit Hamilton. "Pas le moindre signe de quelqu'un de mon milieu, qui est bien sûr un sport dominé par les blancs. J'y suis l'une des seules personnes de couleur, et pourtant je suis seul [à soutenir le mouvement]."

Lire aussi : Hamilton aimerait apporter de la "diversité" en F1 comme héritage

"J'aurais pensé depuis le temps que vous verriez pourquoi cela se produit et que vous diriez quelque chose à ce sujet, mais il vous est impossible de vous tenir à nos côtés. Sachez juste que je sais qui vous êtes et que je vous vois."

Hamilton a poursuivi en réaffirmant son soutien à ceux qui protestent pacifiquement, mais a ajouté : "Il ne peut y avoir de paix tant que nos soi-disant dirigeants ne feront pas de changement. Ce n'est pas seulement en Amérique, c'est au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et partout ailleurs. La façon dont les minorités sont traitées doit changer, la façon d'éduquer dans nos pays l'égalité, le racisme, le classisme, et le fait que nous sommes tous les mêmes. Nous ne naissons pas racistes et avec de la haine dans nos cœurs, cela nous est appris par ceux que nous admirons."

Depuis cette intervention, plusieurs pilotes, au premier rang desquels Charles Leclerc ou Lando Norris, ont posté des messages en soutien au mouvement #BlackLivesMatter sur les réseaux sociaux.