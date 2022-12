Le double dépassement d'Hamilton désigné "Action de l'année" FIA

Comme de coutume, le gala FIA, organisé cette année du côté de Bologne, en Italie, voyait la remise officielle de leur trophée aux champions de la saison écoulée mais attribuait également d'autres prix. Parmi eux, celui de l'Action de l'Année, attribué après un vote des internautes et réservé à un moment particulièrement marquant dans une des disciplines sanctionnées par la fédération.

Pour la quatrième fois consécutive, c'est à la F1 qu'est revenu cet honneur et plus précisément à Lewis Hamilton. Le Britannique a vu son double dépassement du 45e tour du Grand Prix de Grande-Bretagne sur Charles Leclerc et Sergio Pérez, alors en lutte pour la seconde place de la course dans la chicane finale du circuit de Silverstone, être récompensé. Ce dépassement, effectué en prenant soin de bien demeurer sur la trajectoire de course pour bénéficier de la meilleure accélération possible à la sortie de l'enchaînement, n'avait toutefois pas profité longtemps à son auteur, qui avait été dépassé par Pérez puis Leclerc un peu plus loin.

Cette Action de l'Année succède à la défense de Fernando Alonso sur le même Hamilton lors du GP de Hongrie 2021, au premier tour de Kimi Räikkönen lors du GP du Portugal 2020 et au dépassement de Max Verstappen sur Charles Leclerc au GP de Grande-Bretagne 2019.

Parmi les autres récompenses attribuées dans le cadre de la soirée, l'on retrouve le prix de Rookie de l'Année revenu à Zane Maloney après sa très bonne première saison en F3 ; un prix par ailleurs remis en personne par l'un de ses anciens récipiendaires, Charles Leclerc (Rookie de l'Année en 2017 pour la F2 et 2018 pour la F1). Le Barbadien succède ainsi à Oscar Piastri (2021, F2), Yuki Tsunoda (2020, F2) et Alex Albon (2019, F1).

L'emblématique ingénieur Gordon Murray, qui a notamment conçu les Brabham de 1981 et 1983 qui ont porté Nelson Piquet vers le titre mondial ainsi que participé au travail sur les McLaren MP4/4 et 5, a quant à lui reçu le Prix de l'Innovation du président de la FIA "pour son approche constamment innovante de la conception des voitures de course et de route".