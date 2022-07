Hamilton déplore une Mercedes "plus en retrait que prévu"

Décrit comme un terrain de jeu idéal pour la Mercedes, au point de voir Red Bull et Ferrari s'en méfier peut-être plus que de raison, le circuit Paul Ricard réserve pour l'heure une petite douche froide à Lewis Hamilton et George Russell. Les deux hommes, quatrième et cinquième à bonne distance des leaders, avouent être plus en retrait que ce à quoi ils s'attendaient, même s'ils ne désespèrent pas de réparer le thermostat. La Mercedes dispose bien de quelques évolutions mais elles ne suffisent pas à combler un retard qui, d'après Lewis Hamilton, est même plus important à ce stade qu'il ne l'était en Autriche il y a deux semaines.

"La voiture n'est pas spectaculaire ici et on ne sait pas pourquoi, mais je suis sûr que ce soir on pourra franchir un petit cap. J'espère que ce sera le cas demain", avance le septuple Champion du monde, qui précise que la W13 manque de performance "dans chaque virage" par rapport aux meilleurs.

"Je vais devoir creuser les données", poursuit le Britannique, qui n'a participé qu'à la deuxième séance d'essais libres après avoir cédé son volant à Nyck de Vries pour les EL1. "Mais j'ai l'impression qu'on manquait d'appui aujourd'hui. Sinon ça allait. Globalement, les voitures de cette génération sont loin d'être aussi bonnes qu'avant au niveau de l'adhérence et par rapport à ce que l'on avait auparavant. Mais c'est aussi leur première année. Je suis sûr que ça s'améliorera au fil des ans. Mais oui, on a du boulot. On est un peu plus en retrait que prévu ce week-end."

"J'espère être dans la bagarre… Aujourd'hui on était quatrième et cinquième. C'est la zone dans laquelle on va se battre. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas être sur le podium. On peut toujours être devant, mais on n'est pas aussi rapides que les autres, et un peu plus loin d'eux que lors du dernier Grand Prix."

Russell : "Beaucoup de choses à revoir"

George Russell dresse le même constat que Lewis Hamilton.

Avec une journée complète de roulage à sa disposition, George Russell s'est montré le plus proche du trio de tête, à plus de sept dixièmes tout de même de la référence fixée par Carlos Sainz en fin d'après-midi.

"Il y a beaucoup de choses à revoir", prévient-il. "Notre rythme avec le plein était probablement meilleur que celui avec peu de carburant, donc on doit s'assurer d'optimiser les choses demain pour être sûrs que des voitures de milieu de grille ne s'intercalent pas entre le top 4 et nous, puis voir comment on s'en sortira dimanche. Ferrari est probablement plus fort que nous, et je pense que Max [Verstappen] est très rapide, comme d'habitude. Il y a donc du travail."

"Tout le monde continue d'améliorer sa voiture, d'apporter des évolutions, et toute la grille progresse. Même si l'on trouve du temps au tour, nos concurrents en trouvent aussi, donc ce n'est pas toujours aussi simple à constater sur la feuille des temps. On est probablement un peu plus éloignés du rythme aujourd'hui que ce que l'on avait espéré. Il y a du travail à faire ce soir, ainsi que dans les usines. Mais il ne faut jamais dire jamais."