Hamilton déplore des qualifs "très brouillonnes"

Sept millièmes. Voilà ce qui a séparé Lewis Hamilton de la 100e pole position de sa carrière au Grand Prix du Portugal, qui aurait représenté une marque historique. Le potentiel était là, en témoigne le fait que le Britannique a réalisé en Q2 le meilleur temps du week-end en 1'17"968, avec quatre dixièmes d'avance sur la pole qui a ensuite été signée par son coéquipier Valtteri Bottas en 1'18"348. Hamilton ne mâche toutefois pas ses mots, considérant qu'il s'agissait justement là de son seul bon tour des qualifications sur l'Autódromo Internacional do Algarve ; il a notamment commis un blocage de roue en Q1.

"C'était une séance difficile, je pense que ce n'est facile pour personne ici, surtout qu'il y a du vent et que cette surface est très glissante", commente le septuple Champion du monde. "Je pense que c'était compliqué pour tout le monde, et cette séance a été très brouillonne pour moi. La Q1 n'a pas été bonne, en Q2 je n'ai fait qu'un bon tour – et je dirais que dans toute la séance, je n'ai fait qu'un bon tour. La Q3 a été très mauvaise. Valtteri a fait du super travail, vu les conditions dans lesquelles nous sommes."

Les Mercedes ont chaussé les pneus mediums pour leur deuxième run en Q3, mais cette stratégie n'a pas porté ses fruits, puisque les Flèches d'Argent étaient loin de pouvoir améliorer avec ce composé. "Je pense que ce n'était probablement pas la bonne décision", estime Hamilton. "C'est délicat, on voit que nous sommes tous obligés de faire plusieurs tours. Les pneus sont trop durs ici, donc ils ne fonctionnent pas très bien avec cet asphalte, et par conséquent, nous devons faire des tours supplémentaires pour les mettre en température. En fin de compte, je n'avais simplement pas une super adhérence et n'ai donc pas pu faire le meilleur travail qui soit."

Les pilotes Mercedes peuvent en tout cas s'estimer heureux, car Max Verstappen a initialement signé un chrono suffisamment bon pour la pole en Q3, en 1'18"209, toutefois supprimé pour non-respect des limites de la piste au virage 4.

