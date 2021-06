Hamilton a involontairement désactivé ses freins arrière

L'accident du leader Max Verstappen à quelques tours de l'arrivée, au Grand Prix d'Azerbaïdjan, était une belle opportunité pour Lewis Hamilton de reprendre la tête du championnat avec une belle avance ; le pilote Mercedes l'a gâchée à cause d'une petite erreur aux grandes conséquences.

Auteur d'une course solide bien que globalement impuissant face aux Red Bull, Hamilton était deuxième sur la grille de départ après le drapeau rouge consécutif à l'accident de Verstappen, alors que l'épreuve allait être relancée pour les deux derniers tours. Le Britannique a pris un meilleur envol que Sergio Pérez et s'est porté à l'intérieur à l'approche du premier virage ; tout portait à croire qu'il allait s'emparer de la tête de la course… mais il a tiré tout droit dans l'échappatoire et s'est retrouvé dernier. Il a ainsi conclu la course en 15e place.

"Naturellement, c'est une belle leçon d'humilité", a reconnu Hamilton au micro de Sky Sports F1. "Nous avions travaillé si dur ce week-end pour revenir dans le top 10, ça se présentait si bien. J'ai pris tous les risques et je me suis battu aussi dur que possible aujourd'hui."

L'Anglais a expliqué sa bévue en détail sur F1 TV : "Quand Checo s'est décalé vers la gauche et que je suis [donc] parti vers la gauche, j'ai touché un bouton qui a désactivé les freins arrière, seuls les freins avant fonctionnaient, donc j'ai tiré tout droit. Ça fait vraiment mal, mais je suis vraiment désolé de cette journée pour l'équipe. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de reconstruire, mais j'ai donné tout ce que j'avais aujourd'hui."

Hamilton, qui n'était "pas du tout conscient" d'avoir touché ce bouton, juge néanmoins qu'il y a "vraiment beaucoup de points positifs à tirer du week-end". Il a ajouté : "C'est très dur à encaisser, mais je suis surtout vraiment désolé pour les hommes et femmes de l'équipe qui ont travaillé si dur pour marquer ces points. Mais vous savez, nous allons nous ressaisir et revenir en force, j'en suis sûr."

En attendant, le septuple Champion du monde voit sa série record de 54 Grands Prix consécutifs dans les points s'achever ici, laquelle avait commencé au Grand Prix de Grande-Bretagne 2018. Ce record sera difficile à battre, en témoigne le fait qu'il détient également la deuxième marque avec 33 courses d'affilée du Japon 2016 à la France 2018.

