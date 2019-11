Hamilton a souffert au volant d'une Mercedes endommagée

Auteur d'un bon envol derrière Charles Leclerc, Lewis Hamilton s'est vite retrouvé dans un combat de rue pour l'aspiration de la Ferrari #16 avec Sebastian Vettel. L'Allemand a, sans grand ménagement, obligé le Britannique à quasiment sortir entièrement des limites de piste puis à lever le pied pour éviter un incident plus grave. Par la suite, dans les trois premiers virages, c'est à Max Verstappen qu'il a fallu résister. Le Néerlandais, à l'intérieur du premier virage, a bien tenté d'emmener son homologue le plus loin possible pour l'empêcher de prendre correctement le second virage mais c'était sans compter sur un Hamilton prêt à se battre et qui n'a pas flanché, malgré un contact qui a fait voler du carbone de part et d'autre.

Obligé de passer dans l'herbe, tout comme le pilote Red Bull, il perdra dans l'affaire deux positions face à Alexander Albon et Carlos Sainz. Par la suite il s'est contenté de reprendre la McLaren avant de suivre le rythme du top 3. À cheval entre les stratégies à deux arrêts de Leclerc et Albon et les stratégies avec un relais plus long de Vettel et Bottas, Hamilton a longtemps fait part de ses doutes après s'être arrêté au 24e passage pour chausser des durs qu'il devait emmener jusqu'au drapeau à damier. Mais comme souvent, ces doutes se sont transformés au fil de la course en confiance et le leader du classement a contenu avec aisance un Vettel aux gommes pourtant moins entamées.

Empochant son 83e succès en discipline reine et le 1ixième0e de la saison, dédié à son ingénieur Peter Bonnington absent pour les GP du Mexique et des États-Unis et remplacé par son ingénieur performance Marcus Dudley, le #44 a inspecté son fond plat à la sortie de son cockpit pour constater les dégâts du contact avec Verstappen au premier tour. "Nous sommes arrivés ici en pensant que nous serions en difficulté, sachant qu'il s'agissait d'une course compliquée pour nous, mais nous nous en sommes sortis. Nous avions pas mal de dégâts sur la voiture, donc la course a été assez difficile. Il a fallu que je garde la tête baissée. Le second relais semblait long mais je suis très reconnaissant pour aujourd'hui."

Ce succès de Hamilton a principalement reposé sur le temps gagné par le Britannique en début de second relais, quand Vettel a choisi de rester en piste pour bénéficier de meilleurs pneus en fin de course. Avec la troisième place de Valtteri Bottas, le Britannique inscrit 10 points de plus que son dernier rival, mais le titre n'est pas encore acquis. Une situation qui n'a pas vraiment entamé la joie du quintuple Champion du monde. "Ça ne me dérange pas. J'aime la course et je prends les courses une par une. C'est une course que je voulais gagner depuis un moment et qui a toujours été un petit peu difficile pour nous, donc je suis incroyablement honoré par cette opportunité."