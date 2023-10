Hamilton disqualifié : "D'autres ont bien fait les choses, pas nous"

Deuxième sur la piste, à deux secondes du vainqueur Max Verstappen, Lewis Hamilton a finalement été disqualifié de la course du Grand Prix des États-Unis 2023 de F1, la faute à un patin trop usé sous sa Mercedes détecté par les commissaires techniques de l'épreuve lors de contrôles effectués après le GP. Les commissaires sportif ont été saisis et l'ont jugée non conforme sans circonstance atténuante, appliquant la sanction standard.

Le Britannique n'est pas le seul pilote à avoir connu ce sort puisque cela a été également le cas pour Charles Leclerc, pour le même motif, le Monégasque perdant de son côté le bénéfice de la sixième position.

S'exprimant à l'issue de la publication de la décision, Toto Wolff a mis en avant le fait que cette erreur était survenue dans un week-end où il n'y avait eu qu'une seule séance d'essais libres pour régler les monoplaces, tout en soulignant que d'autres écuries avaient réussi à respecter la règle dans les mêmes conditions.

"Les choix de réglages lors d'un week-end sprint sont toujours un défi avec seulement une heure d'essais libres", a ainsi déclaré le directeur de Mercedes. "Et encore plus sur un circuit bosselé comme le COTA et en utilisant un nouveau package. En fin de compte, tout cela n'a pas d'importance. D'autres ont bien fait les choses là où nous avons échoué et il n'y a pas de marge de manœuvre dans les règles. Il faut l'accepter, apprendre et revenir plus fort le week-end prochain."

Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste, a ajouté : "Malheureusement, c'est l'un des pièges du format sprint où nous avons une seule heure de course avant le parc fermé. Le fait de ne pas rouler avec une charge de carburant correspondant à celle de la course lors des EL1, combiné à un circuit aussi bosselé et aux zones de la piste où les pilotes doivent positionner la voiture pendant le Grand Prix, tout cela a contribué à des niveaux d'usure plus élevés que prévu. Nous allons en tirer les leçons, mais aussi tirer les points positifs de notre expérience globale."

Malgré ce revers, Shovlin juge que Mercedes "peut se permettre d'être prudemment optimiste" en raison des progrès constatés avec la W14. "Les deux pilotes ont ressenti l'amélioration et c'est positif pour notre trajectoire de développement pour 2024. Même si nous sommes déçus du résultat final aujourd'hui, nous pouvons être encouragés par le rythme affiché."