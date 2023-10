Hamilton disqualifié : Mercedes admet une erreur de jugement

Mercedes doit à la fois digérer la disqualification de Lewis Hamilton après sa deuxième place au Grand Prix des États-Unis, et s'assurer de comprendre ce qui l'a provoquée afin de ne plus reproduire la même erreur. La W14 du septuple Champion du monde ainsi que la Ferrari de Charles Leclerc ont été déclarées non conformes à l'issue de la course dimanche dernier, en raison d'une usure trop importante du plancher.

Les deux écuries ont reconnu leurs torts et n'ont donc pas fait appel, tandis qu'il est impossible de savoir si d'autres concurrents sont passés entre les mailles du filet puisque seules quatre monoplaces (dont également la Red Bull de Max Verstappen et la McLaren de Lando Norris) ont vu leur planche être contrôlée par la FIA.

Trois jours après les faits, Mercedes a reconnu n'avoir pas pris suffisamment de marge pour se prémunir de cette usure excessive. Un manque de prudence consécutif à des constatations rassurantes faites à l'issue de la première et unique séance d'essais libres du week-end, le vendredi.

"Austin est une piste avec une surface très bosselée, ce qui rend la voiture un peu plus vulnérable aux chocs", explique ce mercredi le directeur technique James Allison. "On n'a tout simplement pas pris assez de marge à la fin des Essais Libres 1. Lorsque l'on a terminé nos réglages, on a vérifié la planche et tout avait l'air en ordre, intact après le roulage en EL1. Mais les résultats de la course parlent d'eux-mêmes."

"On était dans l'illégalité, on aurait du régler notre voiture un peu plus haut pour nous donner un peu plus de marge. C'est évidemment une erreur, compréhensible dans un week-end de sprint où il est bien plus difficile de faire correctement les choses, surtout sur une piste bosselée. Mais c'est une leçon pour nous afin de s'assurer de prendre plus de marge à l'avenir, surtout sur un circuit comme celui-ci, avec toutes ces bosses."

Lire aussi : Formule 1 Comment Mercedes et Ferrari ont succombé au supplice de la planche

La particularité du format sprint fait qu'une fois passés les EL1, il n'était plus possible de modifier les réglages des monoplaces, celles-ci entrant sous régime de parc fermé à partir de la séance de qualifications organisée dès le vendredi soir. Si Mercedes semble encore accuser le coup, l'optimisme est toutefois perceptible concernant le niveau de performance affiché par la W14 au Texas.

"La disqualification est évidemment un coup dur", reconnaît James Allison. "C'est un sentiment pénible, ça fait mal et tout le monde ici le ressent. Tout le monde est contrarié, embarrassé dans une certaine mesure, car on n'aime pas du tout être du mauvais côté des règles et nous lamenter sur des points perdus."

"Encore un jour ou deux et ça commencera à s'estomper pour laisser la place à un sentiment beaucoup plus positif, à savoir que l'on a fait progresser notre voiture ce week-end, ce qui est difficile à faire. Mais on l'a fait, et avec une belle marge. Avec encore quatre Grands Prix, je suis certain que l'on sera dans les règles concernant les patins. Le sentiment initial de douleur, de déception et de frustration passera pour faire place à l'optimisme en sachant que la voiture était brillante avec ces évolutions. Il nous reste quatre courses pour montrer ce que l'on peut faire avec."