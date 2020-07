Hamilton doute que l'âge soit un problème pour Alonso

La saison prochaine, Fernando Alonso fera son retour en Formule 1 avec Renault, l'année de ses 40 ans. Après s'être essayé à diverses disciplines en sport automobile, l'Espagnol revient à ses premières amours et va tenter de relever un défi qui, compte tenu de son âge, n'a pas toujours été vecteur de succès pour les pilotes qui s'y sont risqués dans les dernières décennies, à l'image de Michael Schumacher.

Malgré tout, Lewis Hamilton estime que l'apport du double Champion du monde sera précieux pour le Losange : "L'expérience compte sans aucun doute, surtout quand on travaille avec une écurie comme Renault. En fait, chaque équipe travaille dur pour développer, avancer et évoluer. L'expérience peut aider l'équipe à avancer dans la bonne direction. Ce sera donc certainement un bonus."

Alonso sera l'an prochain le doyen des pilotes sur la grille ou bien le deuxième plus âgé : cela dépend de l'avenir de Kimi Räikkönen, dont le contrat avec Alfa Romeo prendra fin au terme de la saison 2020. "Je ne sais pas encore ce que cela fait d'avoir 40 ans, donc je ne sais pas à quel point c'est difficile physiquement", admet Hamilton. "Michael [Schumacher] est revenu à cet âge et je pense qu'il était en excellente forme physique. Je ne doute pas que Fernando peut être en excellente forme. Le bonus, pour moi, c'est que j'étais le deuxième plus vieux et je vais à nouveau être le troisième plus vieux. C'est super !"

En parallèle, l'avenir de Sebastian Vettel est plus incertain que jamais, alors que trouver un baquet 2021 s'avère compliqué pour celui dont Ferrari a décidé de se séparer afin de recruter Carlos Sainz.

Lorsque Motorsport.com lui demande à quel point la F1 sera renforcée par le retour d'Alonso et peut-être affaiblie par le départ de Vettel, Hamilton répond : "Quoi qu'il arrive, que nous soyons là ou non, la Formule 1 va continuer. Ils nous remplaceront par quelqu'un d'autre. Si l'on regarde les pilotes qui sont partis ces dernières années, je ne pense pas que la Formule 1 y ait perdu quoi que ce soit. Je pense qu'elle a continué d'évoluer dans une direction positive."

"Si Seb devait s'arrêter plus tôt que prévu, je trouverais ça dommage. Je pense qu'il a encore beaucoup à donner à la F1 et à accomplir. Nous devons faire en sorte de garder autant de pilotes de pointe que possible. Il nous faut garder les Champions du monde – Seb en est un, Fernando en est un. Je pense que ce ne peut être que bien pour le sport."

Propos recueillis par Luke Smith

