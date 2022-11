Hamilton échappe à une pénalité à Abu Dhabi

Lewis Hamilton n'a pas été sanctionné par les commissaires après une infraction aux règles du drapeau rouge lors des Essais Libres 3 du Grand Prix d'Abu Dhabi de F1.

Si les officiels de la FIA ont constaté que le Britannique avait bien dépassé la Haas de Kevin Magnussen sous régime d'interruption de séance au virage 5, il avait au préalable fait tout ce qui était nécessaire pour ralentir et donc tenir compte du drapeau rouge déployé pour dégager le débris perdu par l'AlphaTauri de Pierre Gasly au virage 9.

"Il n'est pas contesté que la voiture #44 a dépassé la voiture #20 directement après que la piste a été placée en condition de drapeau rouge", peut-on lire dans la décision rendue. "Le pilote de la voiture #44 a déclaré qu'il était dans un tour rapide, qu'il avait vu la lumière rouge, qu'il avait immédiatement [et] complètement levé le pied de l'accélérateur et freiné, tout en vérifiant dans ses rétroviseurs si des voitures le suivaient à proximité. Il a déclaré que, ce faisant, il avait dépassé la voiture #20. Les commissaires ont pris note du précédent concernant le Grand Prix des Pays-Bas 2021 (Max Verstappen), où aucune mesure n'a été prise contre le pilote dans des circonstances similaires mais non identiques."

"Les preuves télémétriques proviennent directement des données en direct dont dispose la FIA, et non des preuves fournies par l'équipe. Les données télémétriques montrent clairement ce qui suit :

Immédiatement après l'affichage de la lumière rouge, le pilote a levé le pied de l'accélérateur à 100%.

Immédiatement après l'affichage de la lumière rouge, le pilote a appliqué une pression ferme sur les freins.

La vitesse de la voiture #44 à ce moment-là était de 288 km/h (la voiture 20 avait une vitesse de 126 km/h au même moment, soit un delta de 162 km/h)."

"Nous concluons que le pilote de la voiture #44 a pris toutes les mesures raisonnables pour se conformer à la réglementation en réduisant immédiatement sa vitesse de façon sûre à la première indication de la lumière rouge."

"Néanmoins, techniquement, il s'agit tout de même d'une violation de l'Art 2.5.4.1 b du Chapitre IV de l'Annexe H du Code Sportif International, mais il ne pouvait pas éviter le dépassement de la voiture #20 dans ce cas et les commissaires décident donc de ne pas appliquer de pénalité. Il est noté qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 37.6 du Règlement Sportif de la Formule 1."

Hamilton risquait jusqu'à cinq places de pénalité.