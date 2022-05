Hamilton : "Je suis encore loin du compte"

Le pas en avant de Mercedes quant au comportement de la W13 a semblé net tout au long des deux premières journées du week-end du GP d'Espagne. Les pilotes l'ont constaté la veille et ont pu en profiter lors des qualifications ce samedi. Toutefois, cela n'a pas été suffisant pour être au niveau des Ferrari et de la Red Bull de Max Verstappen.

Dans la lutte interne, George Russell a pris l'avantage sur Lewis Hamilton en Catalogne, les deux hommes étant séparés de 0"119 au terme de la Q3. Un écart relativement faible mais qui, avec le raté de Sergio Pérez, les séparent de deux positions sur la grille. Pour le septuple Champion du monde, il y a clairement du positif en provenance des évolutions apportées à la Mercedes, mais sur le plan personnel il doit encore parvenir à progresser.

"Nous n'avons pas de rebond en ligne droite, ce qui est une énorme, énorme différence", souligne-t-il. "Mais nous avons encore un peu de rebond dans les virages 3 et 9. Donc nous avons encore quelques améliorations à faire, mais la voiture est beaucoup mieux. [Nous allons dans la bonne direction], absolument. Vous voyez Q2, nous étions les plus rapides. Donc c'est une lueur d'espoir pour l'équipe. Les qualifications n'ont pas été très bonnes pour moi, mais c'est génial de nous voir faire un pas en avant."

"J'ai confiance à 100% dans l'équipe. Je sais que désormais nous avons franchi cette étape, et c'est quelque chose que nous n'avons pas vu en cinq courses ; enfin, nous voyons que nous avons un peu une idée de la direction que nous devons prendre. Et maintenant, nous attendons que les ingénieurs, les aérodynamiciens nous apportent d'autres éléments pour que nous puissions progresser. Des circuits comme Monaco sont beaucoup plus lents, donc nous espérons être meilleurs là-bas. C'est positif."

Interrogé sur ses chances de revenir au championnat avec un package stabilisé et qui pourrait désormais progresser, Hamilton a répondu : "Je ne pense pas vraiment à ça. Je suis encore loin du compte. Mon coéquipier est quatrième, ce qui signifie que la voiture devrait être au moins troisième ou quatrième, et je suis sixième. J'ai toujours du mal avec la voiture. Je ne sais pas comment y remédier, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais continuer à essayer et à travailler dur."

Invité à expliquer pourquoi Russell était devant lui au terme de cette séance, il a indiqué : "Je ne peux pas [l'expliquer], je ne peux pas en ce moment. J'ai juste du mal avec la voiture. Je n'avais pas de train arrière lors des qualifications."