Hamilton : "Encore au moins trois ans" de plus en F1

Sur le papier, Lewis Hamilton est en fin de contrat chez Mercedes et sans volant à l'issue de la saison. Dans les faits, tout porte à croire que le sextuple Champion du monde verra les négociations avec le constructeur allemand déboucher sur un nouveau contrat, alors que l'intention de l'écurie de Brackley est clairement de continuer avec son duo de pilotes actuel, que le Britannique forme avec Valtteri Bottas.

À 35 ans, Hamilton ne pense pas à la retraite, tandis qu'il continue de faire grossir un bilan chiffré déjà impressionnant et qu'il est en lice pour aller chercher les records de victoires (91) et de titres mondiaux (7) détenus par Michael Schumacher. Si aujourd'hui rien n'assure qu'il sera un pilote Mercedes en 2021, l'intéressé donne des éléments de réponse qui ne laissent pas de place au doute. À Silverstone, où il évolue ce week-end à domicile mais sans public en raison du huis clos, Hamilton a été interrogé sur sa présence pour l'édition de l'année prochaine : "D'abord, je ne crois pas que l'on puisse garantir quoi que ce soit, mais je prévois d'être là, c'est certain. C'est clairement l'objectif. Alors je croise les doigts. Je serai là et nous aurons des fans ici l'année prochaine."

Hamilton espère retrouver ses supporters l'an prochain, mais jusqu'à quand durera la belle histoire ? S'il estime que le temps qui lui reste en F1 est "un peu une inconnue", il insiste sur son état d'esprit frais et motivé qui en fait un pilote loin de penser à se retirer.

"Je dirais que ce confinement avec le COVID, qui a annulé la première partie de saison, nous a donné… c'était négatif à bien des égards, mais par certains aspects, ça a donné beaucoup de vie, beaucoup d'énergie sur quoi se concentrer ainsi que d'autres choses. Ce temps libre a donné un peu de répit. Cela m'a donné un regain d'énergie pour peut-être aller plus loin", explique-t-il. "Je veux être performant au niveau que j'ai actuellement, pour toujours. Mais je verrai qu'il y a un moment où le physique et le mental ne peuvent plus suivre. Je ne sais pas quand ce sera, mais je n'imagine pas que ça arrive à court terme, pas au cours des deux ou trois prochaines années. J'espère bien être là dans un avenir proche."

"J'ai l'impression que chaque année, quand je reviens, ce n'est pas seulement parce que j'ai gagné des titres. Je pense qu'il faut toujours gagner le droit d'être ici en étant performant, en continuant à faire ce que l'on attend de vous, donc mon but est de continuer à le faire aussi longtemps que je le peux. Je me vois donc le faire pendant encore au moins trois ans."