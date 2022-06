Hamilton encourage les pilotes à s'exprimer plus ouvertement

Cela fait maintenant quelque temps que certains pilotes de Formule 1 donnent de la voix pour défendre des causes extra-sportives qui leur sont chères. Toutefois, Mohammed Ben Sulayem ne semble pas soutenir toutes ces initiatives si l'on se fie aux commentaires du nouveau président de la FIA lors du Grand Prix de Monaco.

Interrogé par GrandPrix247 sur les valeurs du sport automobile, Ben Sulayem avait répondu : "Niki Lauda et Alain Prost ne se souciaient que du pilotage. Maintenant, [Sebastian] Vettel roule sur un vélo arc-en-ciel, Lewis [Hamilton] est passionné par les droits de l'homme et [Lando] Norris se concentre sur le santé mentale. Tout le monde a le droit de penser. Pour moi, il s'agit de décider si nous devons imposer nos croyances au-dessus du sport en permanence. Je viens d'une culture arabe. Je suis international et musulman. J'impose mes croyances aux autres ? Pas question ! Jamais."

Ces propos ont été rapportés à Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, réunis lors de la conférence de presse des pilotes du Grand Prix d'Azerbaïdjan, la semaine dernière. Le pilote Mercedes a suggéré que les commentaires du président de la FIA pourraient avoir été sortis de leur contexte, néanmoins il a affirmé que ses actions et ses prises de position ne cesseraient pas et a invité tous les pilotes de F1 à s'exprimer davantage sur les sujets de leur choix.

"Ça ne nous empêche pas de faire ce que nous faisons", a tranché le Britannique. "[La F1] est en constante évolution. Nous avons un public plus important que jamais. Elle continue d'être une plateforme importante pour nous exprimer. Ici, chacun d'entre nous dans notre secteur, dans nos structures, peut faire plus pour s'exprimer davantage sur des sujets suscitant davantage de conversations."

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA.

"Les choses évoluent à un rythme très lent. Nous avons besoin que plus de gens utilisent leur plateforme. J'encourage tous les pilotes à s'exprimer plus ouvertement à l'avenir sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Je suis fier de voir ce que fait Seb et d'être l'un de ses alliés."

Vettel a ensuite ajouté : "Les questions que Lewis continue de soulever, les problèmes dont Lando a parlé et les choses que j'ai mentionnées, je crois que ce sont des sujets qu'il est très important d'évoquer. Ils sont plus grands que nous, plus grands qu'un sport ne pourra jamais l'être. Il est important d'en parler et de sensibiliser les gens pour qu'ils sachent qu'il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons améliorer."

Au cours des dernières années, Vettel a pris la parole sur le dérèglement climatique ou les droits de la communauté LGBTQ+. Le quadruple Champion du monde a par ailleurs fait la couverture du magazine lifestyle gay Attitude ce mois-ci. Quant à Hamilton, le pilote Mercedes a milité pour l'inclusivité à travers la Commission Hamilton et la fondation Mission 44, qui visent à aider professionnellement les personnes sous-représentées.

Notons toutefois que Ben Sulayem a tenu à clarifier ses propos après le GP de Monaco, en écrivant sur son compte Twitter : "En tant que pilote, j'ai toujours cru au sport comme catalyseur de progrès dans la société. C'est pourquoi la promotion de la durabilité, de la diversité et de l'inclusion est une priorité essentielle de mon mandat. De la même manière, j'apprécie l'engagement de tous les pilotes et champions pour un avenir meilleur."