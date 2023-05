Hamilton espère être au "début de quelque chose"

Cinquième sur la grille de départ, Lewis Hamilton a bouclé le Grand Prix d'Azerbaïdjan au sixième rang, après avoir cédé notamment face à Fernando Alonso. Néanmoins, la lecture de ce résultat doit se faire en tenant compte de l'intervention de la voiture de sécurité, qui n'a pas été favorable au Britannique, dont l'arrêt au stand pour chausser les gommes dures s'était déroulé avant cette neutralisation. L'essentiel de la concurrence bénéficiant d'un arrêt "gratuit", le pilote Mercedes a chuté au dixième rang avant de remonter autant que possible. Une performance qui démontre selon lui que sa motivation demeure intacte.

Après avoir manifesté sa frustration à la radio, Lewis Hamilton est vite reparti au charbon et a notamment pris le dessus sur son coéquipier George Russell au restart. Au total, il a gagné trois places dans cette relance, avant de profiter d'une erreur de Lance Stroll pour s'emparer de la sixième position. Son rythme lui a également permis de longtemps menacer Carlos Sainz en fin de course, sans toutefois trouver l'ouverture.

"J'ai perdu cinq places, ou quelque chose comme ça", explique le septuple Champion du monde en évoquant le mauvais timing de la voiture de sécurité. "C'était clairement un coup dur, mais je me suis dit que c'était comme ça. Cette journée montre que la faim est toujours là. Et une fois que j'aurai pris confiance dans cette voiture, le rythme viendra."

"Je ne pouvais pas m'enfermer dans cette frustration, à me dire que j'avais perdu toutes ces places. Je devais juste rester concentré sur le fait d'attaquer, et c'est ce que j'ai fait. Je suis resté dedans et je me suis remis dans ma course. Et j'ai vraiment pris du plaisir à me battre. Je suis très fier de mon équipe, qui a su rester concentrée. On n'avait pas le même rythme que lors du dernier Grand Prix [en Australie], ce qui n'est évidemment pas génial, mais l'équipe ne manque pas de motivation. On est tous affamés, on travaille pour avoir ces évolutions. Je pense que c'est le début de quelque chose qui, je l'espère, s'améliorera lors des prochaines courses."

Se sentant capable d'aller cueillir Carlos Sainz pour récupérer la cinquième place, Lewis Hamilton a tout tenté en fin de course mais, y compris avec l'aide du DRS, la Mercedes n'était pas en mesure de prendre l'ascendant.

"Ils [Ferrari] sont tout simplement un peu plus rapides que nous en ligne droite", constate le Britannique. "Même avec le DRS ouvert, il était plus rapide en ligne droite. Et puis le suivre dans le deuxième secteur n'était pas facile, mais j'ai tout donné. Un pilote veut toujours plus de puissance. Et puis ils ont raccourci la zone DRS cette année dans la ligne droite, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. On a toujours vu de belles courses ici, avec le DRS tel qu'il était. Au moment où je déclenchais le DRS, c'était trop tard."

Avec un total de dix points marqués lors du week-end, Lewis Hamilton est quatrième du championnat, à 45 longueurs du leader Max Verstappen, et 12 de Fernando Alonso au troisième rang.

