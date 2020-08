Hamilton estime que Red Bull a l'avantage à Spa

Tout juste devancé par son coéquipier Valtteri Bottas lors de la première séance d'essais libres vendredi matin, Lewis Hamilton n'a pas pu faire mieux que le troisième temps lors du roulage de l'après-midi. La situation n'a rien de franchement inquiétant, néanmoins le sextuple Champion du monde observe avec une grande méfiance la Red Bull de Max Verstappen, auteur du meilleur chrono avec une marge d'à peine un dixième. Avant de débuter la deuxième journée du Grand Prix de Belgique, Hamilton a acquis la conviction que le Néerlandais avait l'avantage sur les deux Mercedes et qu'il restait du travail pour inverser cette tendance.

"C'est très serré entre nous", estime Lewis Hamilton. "Je pense que les Red Bull sont juste un peu plus rapides pour le moment. Mais même Racing Point, je crois qu'ils sont avec nous. Et il y a aussi Daniel Ricciardo qui est très proche. Ça rend les choses passionnantes. Nous avons du travail à faire, c'est certain, pour essayer de faire un peu plus avec la voiture. Mais ça ne va pas mal du tout."

S'il constate une petite longueur d'avance pour Red Bull Racing, Hamilton ne s'alarme donc pas à l'issue de ce vendredi, estimant par ailleurs qu'il est logique de voir la grille se resserrer au fil de la saison, et de voir le phénomène être exacerbé sur un circuit comme celui de Spa-Francorchamps.

"Je pense juste que d'une course à l'autre, c'est différent pour la voiture", fait-il remarquer. "À chaque Grand Prix où nous nous rendons, parfois nous sommes devant, parfois quelques places derrière. Comme je m'y attendais pour ce week-end, qui n'est que la septième course, le peloton va se resserrer encore et encore car toutes les F1 progressent. Ce week-end, cela montre simplement que nous sommes proches avec tout le monde. Nous devons comprendre pourquoi : est-ce qu'ils ont franchi un cap ou est-ce que nous avons régressé ? Ou bien est-ce simplement dû au niveau d'appui aérodynamique sur ce circuit ? Qui sait ? Nous allons travailler là-dessus. Mais je suis enthousiaste avant une course intéressante, c'est certain"

Top 5 des EL2

De l'autre côté du garage Mercedes, Valtteri Bottas dresse un constat similaire sur le resserrement des écarts. Le Finlandais a lutté avec du sous-virage tout au long de la journée de vendredi et n'a pris que le sixième temps de la deuxième séance d'essais libres.

"Ça semble très serré", confirme-t-il. "Habituellement le vendredi nous voyons les autres peut-être plus performants [que nous] par rapport au samedi. Mais ça paraît plus serré que ce que nous avons vu auparavant. Je crois que ça va rendre les choses passionnantes, et je suis sûr que nous pouvons énormément progresser. Mais cela dépend des autres."