Hamilton évoque ses "difficultés au niveau du mental"

Avec sept titres mondiaux et plus de 100 victoires et poles en Formule 1, Lewis Hamilton possède le plus beau palmarès de l'Histoire de la discipline. Pourtant, le succès n'est pas gage de bonheur. Dans une story partagée sur son compte Instagram, le pilote Mercedes a voulu partager son ressenti sur les moments difficiles qu'il a vécus ces derniers mois. La pression de la lutte pour le titre, la défaite à Abu Dhabi dans la polémique et son retrait des réseaux sociaux durant l'hiver ont produit une situation compliquée à vivre pour le Britannique.

"Cette année est déjà difficile avec tout ce qui se passe autour de nous", écrit Hamilton à ses 27,4 millions d'abonnés. "Difficile de rester positif certains jours. J'ai eu des difficultés au niveau du mental et des émotions pendant un long moment, aller de l'avant est un effort compliqué mais il faut continuer à se battre, nous avons tellement de choses à faire et à accomplir."

Toujours aux avant-postes quand il s'agit de défendre les injustices et les inégalités, Hamilton apporte sa voix sur un sujet longtemps resté tabou : celui de la santé mentale. Le thème avait déjà été mis en avant par Lando Norris, qui estimait d'ailleurs que le bien-être psychologique des sportifs était souvent mis de côté. La pandémie de COVID a bouleversé les modes de vie, et des millions d'individus se sont retrouvés isolés, dans des situations difficiles à gérer sur le plan des émotions. Le sport de haut niveau est devenu un vecteur pour porter ce sujet dans les médias, et d'autres disciplines, notamment le tennis, ont permis de mettre en lumière ces difficultés. Ce fut le cas, par exemple, de la joueuse japonaise Naomi Osaka.

"Je vous écris pour vous dire qu'il n'y a aucun problème à sentir les choses comme vous le faites, sachez juste que vous n'êtes pas seuls et que nous allons tous nous sortir de cette situation !", poursuit le septuple Champion du monde. "Un ami m'a rappelé aujourd'hui que nous sommes si forts, et que nous pouvons tout faire si notre esprit y est ! [...] N'oublions pas de vivre dans la gratitude sous un nouveau jour qui nous permet d'être meilleur. Je vous envoie de l'amour et de la lumière."

Avant de publier ce message, Hamilton a d'ailleurs partagé le partenariat entre sa fondation, Mission 44, et la chaîne de télévision britannique Sky. L'annonce de cette union avait été faite durant l'hiver, alors que le pilote avait pris du recul sur les réseaux sociaux. Le but de ce partenariat : soutenir les étudiants noirs au Royaume-Uni, qui doivent lutter face à l'exclusion et restent sous-représentés dans les différentes filières d'études. Hamilton, Champion en piste et en-dehors pour s'attaquer aux injustices.