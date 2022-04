Hamilton s'excuse auprès de Mercedes après sa 13e place

Auteur d'un départ prudent depuis la 14e place sur la grille, Lewis Hamilton n'a pas, à l'inverse de son équipier George Russell, gagné beaucoup de positions dans les premiers virages et s'est vite retrouvé dans une course d'attente où ni la nature étroite du tracé, ni la vitesse de pointe de sa Mercedes ne lui ont permis de gagner des places sur une piste séchante.

Au moment de passer les slicks, le Britannique a été victime d'un arrêt relativement lent doublé d'un unsafe release de la part de l'Alpine d'Esteban Ocon, tout cela ayant eu pour conséquence directe de le mettre à la merci, dès la sortie des stands, des pilotes qui s'étaient arrêtés un tour avant et bénéficiaient de gommes en températures. Il s'est alors retrouvé en 14e place, en lutte avec Pierre Gasly, et semblait en position de pouvoir le dépasser une fois le DRS autorisé. Las, le Français a lui-même bénéficié pendant toute la fin de course de ce même DRS grâce à Alex Albon, rendant Hamilton impuissant dans la seule zone du tracé où il semblait possible pour lui de doubler.

Le septuple Champion du monde a finalement terminé 13e (grâce à la pénalité d'Ocon), à un tour de Max Verstappen, et vite reçu à la radio un message de son directeur exécutif, Toto Wolff, qui s'est excusé et a évoqué une voiture "inconduisible". Le contraste avec le résultat de Russell, quatrième même si beaucoup de choses se sont jouées au départ, est forcément douloureux. Et au sortir du cockpit, c'est Hamilton lui-même qui a présenté ses excuses à son équipe.

Interrogé sur son niveau de frustration alors qu'il a été tellement habitué à se battre pour les victoires depuis le début de l'ère turbo hybride, Hamilton a déclaré : "C'est difficile et ce n'est clairement pas de tout repos, mais nous ressentons tous cela en tant qu'équipe. Et au moins, George a inscrit quelques points aujourd'hui pour l'équipe. Donc, toutes mes excuses à tout le monde pour ne pas avoir été en mesure de le faire."

Lewis Hamilton est resté coincé derrière Pierre Gasly et Alex Albon toute la fin de GP

"Je pense que l'équipe est... comme je l'ai dit, tout le monde est touché et tout le monde garde la tête baissée, en essayant de faire de son mieux", a-t-il déclaré, alors que son écurie demeure confiante de pouvoir régler les problèmes de marsouinage qui grèvent son début de campagne. "Donc personne n'abandonne et tout le monde essaie juste d'avancer aussi vite que possible."

Hamilton a expliqué avoir fait le maximum pour essayer de progresser dans le classement, mais sans pouvoir trouver le moyen de dépasser l'AlphaTauri. "J'ai vraiment trouvé ça frustrant et je voulais juste progresser", a-t-il déclaré. "Je n'étais tout simplement pas assez proche pour doubler. J'étais un peu impuissant aujourd'hui."

Le #44 ne s'attend pas à des miracles d'ici Miami, qui sera la prochaine manche de la saison 2022, du 6 au 8 mai. "Je ne peux pas dire que j'ai particulièrement hâte d'y être pour le moment, mais je suis sûr que pendant la semaine, je vais retrouver un état d'esprit positif. Je serai à l'usine demain pour travailler avec les gars et voir ce que nous pouvons améliorer."