Hamilton expérimente avec la Mercedes 2023 à l'esprit

Lewis, comment vous sentiez-vous aujourd'hui ? Vous aviez l'air plus à l'aise dans la voiture…

Je me sens globalement bien. J'étais vraiment content de mon tour à la fin, un beau tour, à une seconde. Pour je ne sais quelle raison, on semble être beaucoup plus loin ce week-end, mais tout le peloton l'est vraiment. Les deux équipes de tête sont sur leur propre planète. Mais sachant que j'ai manqué les EL1, ce qui provoque clairement du retard, je suis vraiment content des progrès réalisés, et tout le monde à l'usine a travaillé dur pour ça. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment progressé en arrivant, on a fait un pas en arrière, mais en qualifications on a réussi à hausser le rythme.

Le phénomène de rebond est-il davantage sous contrôle désormais ?

On n'a pas de rebonds ce week-end. On n'en avait pas le week-end dernier, et on en avait à Silverstone, évidemment. Ils ont disparu, mais on est tout simplement lent par rapport à ceux devant nous. Mais tous ceux qui sont derrière ont des résultats similaires ou pires.

Ce recul a-t-il quelque chose à voir avec le nouvel aileron arrière que vous avez utilisé aujourd'hui ?

Non, j'ai utilisé un gros aileron ce matin juste pour voir si c'était mieux, et c'était tellement lent dans les lignes droites que l'on a dû revenir à l'autre. Je suis encore en train de faire des expérimentations avec la voiture. Globalement, George [Russell] a gardé la même voiture tout le week-end depuis les EL1, il n'a presque rien changé, mais j'aime expérimenter. J'ai essayé le plus petit aileron au début du week-end, puis le gros aileron, et les réglages sont partis dans tous les sens.

Ce sur quoi je me concentre, c'est d'essayer de mieux comprendre cette voiture pour dire ce que je veux et ce que je ne veux pas sur celle de l'an prochain. Lewis Hamilton

Savez-vous où vous perdez du temps par rapport à Red Bull et Ferrari ?

Dans le dernier tour, mon premier secteur était aussi rapide qu'eux. Mais après c'est dans les lignes droites que l'on perd beaucoup. Je ne sais pas quel est le temps, mais on doit perdre au moins une demi-seconde dans les lignes droites. Et puis dans la portion à haute vitesse, les derniers virages, ils sont largement plus rapides. C'est comme s'ils avaient moins de trainée et plus d'appui dans les virages.

Plus de la moitié du déficit est dans le dernier secteur ?

Oui, c'était quelque chose comme six ou sept dixièmes dans le dernier secteur, c'est fou. Une grande partie ici est juste plein gaz ! Donc une partie vient de la traînée, et ils sont juste capables d'aller beaucoup plus vite que nous dans les virages à haute vitesse. Je ne comprends pas, mais on va continuer de travailler.

Est-ce décourageant de travailler autant et de se retrouver à neuf dixièmes ?

Ce n'est pas que c'est décourageant. C'est juste que tu fais un tour, et puis on te dit que tu es à 1"7. Et puis tu fais vraiment un bon tour, et tu es à 1"1. Il n'y a rien que je puisse faire pour changer ça, et bien sûr tout le monde travaille dur, chaque week-end on arrive avec des choses différentes pour essayer de progresser, et parfois ça ne fait tout simplement pas la différence. C'est difficile pour tout le monde, c'est sûr. Ce sur quoi je me concentre, et je l'ai déjà dit en début d'année, c'est d'essayer de mieux comprendre cette voiture, et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour dire ce que je veux et ce que je ne veux pas sur celle de l'an prochain. J'essaie d'orienter les choses pour qu'en fin d'année la voiture soit meilleure.

Propos recueillis par Luke Smith