Hamilton explique son commentaire radio des derniers tours

Auteur d'une bonne quatrième place au Grand Prix d'Australie, Lewis Hamilton avait sans doute le potentiel de terminer sur le podium si l'intervention de la seconde voiture de sécurité n'avait pas permis à son équipier George Russell, jusqu'alors derrière lui et légèrement en deçà de son rythme, de s'arrêter au stand en gagnant du temps.

Dans les derniers tours, le septuple Champion du monde est revenu sur les talons de son jeune équipier mais n'a pas pu le dépasser, avant de créer un écart en fin de Grand Prix. Un commentaire diffusé par la réalisation TV de l'épreuve a semé le doute, quand le #44 a été entendu disant à son ingénieur de course, Peter Bonnington : "Vous me placez dans une position vraiment difficile". D'aucuns ont pensé que cette remarque était liée au fait de maintenir Russell devant lui alors que la position n'avait été gagnée qu'à la faveur du Safety Car, mais Hamilton a précisé que ce n'était pas le cas : "Non, parce que la voiture surchauffait".

Le problème à ce moment-là pour lui était donc surtout la gestion de son unité de puissance. "Je ne pouvais pas me battre pour la troisième place parce que le moteur surchauffait, alors j'ai dû ralentir, j'ai dû rester derrière. Mais [...] nous avons gagné autant de points que possible en tant qu'équipe et c'est génial."

Hamilton a d'ailleurs tenu à saluer son écurie Mercedes et son équipier pour le résultat d'ensemble de la structure qui, en dépit d'une performance très en deçà de la concurrence, capitalise sur sa fiabilité sans faille. "C'est un excellent résultat pour nous en tant qu'équipe, honnêtement."

"Dans ce week-end, nous avons eu tellement de moments difficiles avec la voiture, pour nous mettre cinquième et sixième en qualifications, pour progresser comme nous l'avons fait et avoir la fiabilité, nous ne nous attendions certainement pas à une troisième et quatrième place, et George a fait un excellent travail aujourd'hui. J'ai pu voir un peu de la bataille contre Pérez et j'aurais aimé y participer, néanmoins nous allons prendre ces points et continuer à pousser."

Il a plus tard ajouté : "C'est un résultat incroyable pour nous en tant qu'équipe. Honnêtement, c'est tellement positif. Nous étions à 1,2 seconde, je pense, vendredi. Et ça n'avait pas l'air spectaculaire à ce moment-là. On a fait du bon travail pendant la nuit, on s'est qualifié en troisième ligne, puis on a pris de bons départs, et j'étais en troisième position. C'était incroyable de se battre, ou de sentir qu'on se battait pour un podium à ce moment-là. Mais évidemment, nous n'avons pas pu tenir le rythme des Red Bull."

"Alors que nous n'avons pas nécessairement amélioré la voiture au cours de ces trois courses, je crois que nous avons vraiment extrait le maximum de ce que nous pouvions en termes de points. Je pense que de mon côté, j'ai laissé tomber l'équipe lors de la dernière course et je n'ai pas eu ces points, mais repartir avec ce résultat est génial."