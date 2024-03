Hamilton explique sa "médiocre" 9e place malgré une W15 "fantastique"

Après avoir signé le meilleur temps de la journée de jeudi, Lewis Hamilton doit 24 heures plus tard se contenter d'une décevante neuvième place lors de la première séance qui comptait vraiment, à savoir les qualifications du Grand Prix de Bahreïn 2024 de F1. Toutefois, le Britannique n'est pas abattu, et notamment pas comme en 2023 : certes, il juge le résultat "médiocre" pour démarrer l'année, mais il le met surtout sur le compte d'une orientation en matière de réglages qu'il espère payante en course ce samedi. Voici son entretien auprès des médias, dont Motorsport.com, dans le paddock Sakhir.

Pouvez-vous nous parler de cette séance, qui ne s'est évidemment pas déroulée comme vous le souhaitiez ?

Hier, George [Russell] et moi avions des réglages identiques et la voiture était vraiment très bien. Et nous avons bifurqué : il est allé sur une voie et moi sur l'autre. On peut dire que celle sur laquelle j'étais n'est pas bonne sur le tour lancé. J'espère qu'elle sera bonne en course !

Pourquoi modifier vos réglages ?

Je n'étais pas à l'aise en rythme de course. J'ai donc modifié la voiture pour espérer l'améliorer. Nous verrons demain si c'est vraiment le cas, mais j'essaie de trouver un bon équilibre parce qu'en simulation de course, il y a eu beaucoup de dégradation avec les pneus arrière, et le rythme de course fait vraiment tout ici. La position compte aussi.

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi les deux premiers GP de la saison F1 ont lieu un samedi

On a eu l'impression que votre voiture talonnait beaucoup...

Je pense que tout le monde talonne. La hauteur de caisse était donc bonne. La séance de qualifications a été très, très dure. C'est incroyable de voir à quel point tout le monde est proche. La position de George est une véritable preuve de l'incroyable travail que tout le monde a fait à l'usine, et qui nous a au final offert une voiture avec laquelle nous pouvons nous battre. Je n'ai pas été en mesure de l'utiliser aujourd'hui avec ce changement de réglages. J'ai fait quelque chose avec la voiture que nous n'avions pas fait ces deux dernières années. J'espérais que ça irait. Et je m'y suis tenu. Je me suis dit que j'allais m'y tenir. Et oui, elle n'était pas agréable à piloter.

Que George soit à trois dixièmes de Red Bull ou de Max, c'est incroyable. Cela montre ce qui est possible.

La voiture reste une bonne base, selon vous ?

La voiture est vraiment fantastique. Elle s'est beaucoup améliorée par rapport aux années précédentes. Elle est beaucoup plus stable et plus agréable à piloter. Mais nous avons encore du travail à faire, comme vous pouvez le voir. Mais que George soit à trois dixièmes de Red Bull ou de Max [Verstappen, le poleman], c'est incroyable. Cela montre ce qui est possible. Et je pense que nous devons continuer à améliorer nos performances. Et je veux dire que si c'est là notre plateforme de travail, nous pourrons certainement viser plus haut jusqu'à la fin de la saison.

Il y a 12 mois, vous étiez manifestement très déçu. À quel point êtes-vous plus enthousiaste aujourd'hui ? Vous voyez qu'il y a du potentiel, vous savez ce qui vous attend ?

Je veux dire qu'en ce moment, je suis, ughh... C'est la première séance de qualifications, et elle est médiocre. Mais c'est la compétition. En ce qui concerne la saison, le fait de savoir que nous avons un package avec lequel nous pouvons potentiellement rivaliser est vraiment plaisant.

Propos recueillis par Adam Cooper

GALERIE - Les photos du jour au GP de Bahreïn 2024 de F1

Utilisez les touches de votre clavier ou cliquez sur les flèches ci-dessous pour faire défiler les photos.