Hamilton veut que la F1 soit "créative" avec les courses jumelles

Pour la première fois de son Histoire, la F1 a organisé deux courses sur un même circuit dans la même saison. Plus encore, elle a organisé deux Grands Prix à une semaine d'intervalle sur le Red Bull Ring pour entamer la saison et reproduira cela au moins une fois avec deux GP à Silverstone en août, l'idée étant de profiter de la présence sur place du paddock, soumis au protocole COVID-19, pour disputer un maximum d'épreuves comptant pour le Championnat du monde 2020.

En effet, les dix premières épreuves initialement prévues au calendrier 2020 ont été annulées ou reportées en raison de la pandémie. L'organisation de courses au même endroit, tout en adoptant des noms différents pour les Grands Prix, est un moyen sur le plan logistique pour parvenir à un nombre de courses plus important sans avoir à déplacer plusieurs milliers de personnes avec les risques que cela implique. Au-delà de l'Autriche et de la Grande-Bretagne, Bahreïn devrait également accueillir deux courses.

La Formule 1 a cherché à pimenter les choses en proposant l'instauration de courses qualificatives à grille inversée lors du second Grand Prix disputé sur un même circuit, mais cette proposition n'a pas obtenu l'unanimité nécessaire. À Silverstone, les écuries et pilotes ne disposeront pas de la même monte pneumatique puisque Pirelli fournira une gamme légèrement plus tendre pour le Grand Prix du 70e Anniversaire, espérant ainsi créer de l'incertitude.

Lewis Hamilton a pour sa part indiqué qu'il souhaiterait voir plus de variations entre les manches qui ont lieu sur un même tracé, même si les résultats entre les Grands Prix d'Autriche et de Styrie ont été différents, tout comme le déroulement des courses. "Je pense clairement que nous devrions essayer d'être peut-être plus créatifs, mais je ne sais pas comment."

"Je n'ai pas les réponses, mais ne faire que modifier un pneu ne va pas faire de différence, littéralement aucune différence pour nous. C'est une question de format. Si vous faites des courses coup sur coup, il est dommage que l'on ne puisse pas inverser le circuit et rouler dessus dans l'autre sens, mais évidemment ça n'a jamais été envisagé au moment de concevoir ces circuits."

Le circuit "Outer" de Bahreïn

L'idée de changer la configuration du tracé pourrait être mise en place à Sakhir, Ross Brawn ayant évoqué la possibilité de courir sur le circuit périphérique (la version "Outer").

Tout en se montrant enclin à des changements entre deux Grands Prix, Hamilton s'est montré satisfait que le projet de grille inversée ait été abandonné, devant le refus net de Mercedes, estimant que cela aurait créé un risque de "chaos". "Si nous nous qualifiions aux avant-postes, et qu'ensuite nous étions mis dans les derniers, ça serait difficile."

"Je me demande s'il y a d'autres championnats qui font quelque chose de différent que nous pourrions étudier. Nous avons ces deux courses à Silverstone et nous pourrions faire quelque chose pour les pimenter, surtout la seconde."