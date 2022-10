Hamilton estime que la F1 aurait dû sauver la saison de W Series

W Series est un championnat 100% féminin qui court en tant que discipline de support des Grands Prix F1. L'avant-dernière manche de la saison aurait dû se tenir ce week-end à Austin, mais plus tôt dans le mois, la série a annoncé la fin prématurée de la saison et l'annulation des manches japonaise, américaine et mexicaine en raison de problèmes financiers.

Ceux-ci trouvent leur origine dans la rupture d'un contrat avec un investisseur américain, obligeant les organisateurs à se concentrer sur la collecte de fonds en vue de 2023, tandis que Jamie Chadwick a été couronnée championne pour la troisième fois consécutive. Alors que le montant nécessaire pour terminer la campagne n'a pas été rendu public, l'agence gouvernementale britannique Companies House montre des comptes pour 2021 avec un passif net de 7,5 millions de livres.

S'exprimant avant le Grand Prix des États-Unis ce jeudi, le septuple Champion du monde de F1 Lewis Hamilton estime que la discipline reine aurait dû intervenir pour sauver le championnat : "À 100%. Je le crois. En particulier les W Series. Depuis que la Formule 1 existe, l'accent n'a pas été suffisamment mis sur les femmes dans le sport. Aujourd'hui, on n'y accorde pas assez d'importance. On ne met pas assez en valeur l'excellent travail qui est fait ici."

"Il n'y a pas assez de représentation à tous les niveaux dans notre industrie. Il n'y a pas vraiment de voie d'accès à la Formule 1 pour ces jeunes pilotes extraordinaires. Ensuite, vous avez des gens qui disent : 'Nous ne verrons jamais une femme pilote de F1'. Ce n'est pas un bon discours à tenir. Je pense donc qu'il faut en faire plus."

Le départ de la dernière course de W Series en date, à Singapour

Alors que la Formule 1 a vu ses revenus augmenter de façon significative sous le commandement de Liberty Media ces dernières années, Hamilton affirme que le financement de la fin de saison de W Series n'aurait pas représenté des dépenses excessives pour le championnat : "Avec l'organisation, avec la Formule 1 et Liberty qui se portent si bien, il ne fallait pas beaucoup pour pouvoir les aider dans ce contexte. Nous devons faire plus pour encourager les jeunes femmes."

Hamilton a également fait allusion à l'initiative "Accelerate 25" de Mercedes, qui a été lancée en 2020 sous la forme d'un programme de cinq ans visant à accroître la diversité et l'inclusion chez Mercedes : "Le travail que j'essaie de faire avec Mercedes, par exemple, consiste à tenter de faire arriver 8000 jeunes filles dans le sport. Chaque équipe devrait faire cela."

Avec Matt Kew