Hamilton : "Félicitations à Max et à son équipe"

Au terme d'un Grand Prix d'Abu Dhabi complètement fou, Lewis Hamilton a vu son rival Max Verstappen lui ravir le titre mondial dans le dernier tour de course. Le pilote Mercedes avait fait le plus dur pour remporter son huitième titre, en prenant les commandes dans le premier tour et en creusant l'écart au fil des passages, toutefois une apparition tardive de la voiture de sécurité et un arrêt pour chausser les pneus tendres dans le clan Verstappen l'ont rendu vulnérable pour les derniers kilomètres de la saison.

Classé deuxième de la course et deuxième du championnat, Hamilton a félicité son adversaire néerlandais tout en remerciant les membres de l'équipe Mercedes d'avoir "travaillé si dur" lors de "la saison la plus difficile".

"Tout d'abord, félicitations à Max et à son équipe", a commenté Hamilton en sortant de sa monoplace. "Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année, avec mon équipe. Tous ceux à l'usine, les hommes et les femmes, et [ceux au circuit] ont travaillé si dur pendant toute l'année. Ça a été la saison la plus difficile. Je suis tellement fier d'eux, tellement reconnaissant de faire partie de ce voyage avec eux. Nous avons tout donné dans cette dernière partie de la saison, nous avons absolument tout donné, et nous n'avons jamais abandonné. C'est le plus important."

Même s'il termine la saison sur une note amère, Hamilton est parvenu à combler un retard de 32 points après le Grand Prix d'Autriche, remportant au total huit épreuves et montant 17 fois sur le podium. D'excellents résultats compte tenu des petites performances de la W12 au début de la saison.

"Je me suis senti bien dans la voiture ces deux derniers mois, surtout sur la fin", a ajouté le septuple Champion du monde. "Pour être honnête, nous sommes toujours dans la pandémie et je souhaite seulement à tout le monde de rester en sécurité et de passer un bon Noël avec toutes leurs familles. Et puis nous verrons l'année prochaine."