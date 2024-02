Hamilton chez Ferrari : les difficiles coups de téléphone de Vasseur !

Il est l'homme qui a convaincu Lewis Hamilton de franchir le pas et de quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Frédéric Vasseur, qui a fait courir le Britannique en formules de promotion dans sa jeune carrière, a forcément joué un rôle déterminant dans ce transfert qui a secoué le paddock au tout début du mois. Néanmoins, il l'évoque avec son habituelle simplicité, estimant que les choses se sont nouées petit à petit, jusqu'à ce que la concrétisation puisse se présenter.

"Vous savez que l'on entretient de bonnes relations depuis maintenant un peu plus de 20 ans", explique le directeur de Ferrari. "On se retrouve toujours pour parler de différentes choses. Et je pense que c'est venu naturellement. Je ne sais pas si c'était facile ou pas, mais c'est comme ça que ça s'est passé, étape par étape."

Car il y a peut-être eu plus dur encore que mener cette opération à bien. Elle ne s'est pas faite sans victime collatérale, à savoir Carlos Sainz, privé de prolongation de contrat pour faire place nette au septuple Champion du monde. Frédéric Vasseur a dû lui annoncer, tout comme il a dû s'entretenir de ce qui se tramait avec son homologue Toto Wolff chez Mercedes. Deux moments loin d'être simples.

"Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas le coup de téléphone le plus facile de ma vie, l'un des plus difficiles, avec celui de Toto !", confie-t-il. "Mais je suis convaincu que c'est un pilote très professionnel, qu'il comprend qu'il y a une longue saison devant nous, avec une énorme opportunité. On a eu une longue discussion et, comme vous pouvez l'imaginer, je soutiendrai pleinement Carlos. Il est pleinement investi et on sait qu'on doit faire le travail ensemble. Nous sommes professionnels."

Le court terme demeure en effet la saison 2024 et Frédéric Vasseur a pleine confiance en Carlos Sainz pour ne pas le décevoir. Compréhensif mais rationnel, il refuse aussi de considérer la décision qu'il a prise comme "injuste" pour l'Espagnol.

"Je ne sais pas si c'est le bon mot", tempère-t-il. "Car je pense que pour l'équipe, l'opportunité d'avoir Lewis est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans tous les cas : c'est le plus grand, celui qui a la plus grande expérience, et c'est donc une immense opportunité pour nous. Ça n'a rien à voir avec Carlos. Il a fait un super travail l'an dernier, et je suis certain qu'il fera de même cette année. Il est très professionnel. Nous avons de très bonnes relations personnelles. Mais c'est comme ça, et on doit être concentrés sur l'avenir."