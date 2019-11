Hamilton en discussion avec Ferrari ? "Aucun problème" pour Wolff

Selon La Gazzetta dello Sport, Lewis Hamilton a rencontré John Elkann à deux reprises au cours de l'année. Comme pour beaucoup d'autres pilotes, le contrat du sextuple Champion du monde avec son écurie actuelle, Mercedes, prendra fin la saison prochaine. Et même si le Britannique, qui aura 35 ans au moment de débuter la saison 2020, a tempéré toute possibilité de départ, Wolff a reconnu que le spectre de Ferrari avait déjà surgi lors des dernières négociations contractuelles en date.

Quand il a été demandé à l'Autrichien, à Abu Dhabi, quelle serait sa réaction si les contacts entre Hamilton et les dirigeants de Ferrari s'avéraient vrais, il a répondu : "Je suis totalement OK avec ça. Je pense qu'il s'agit d'un monde libre et je reconnais que chacun doit explorer ses choix de carrière et prendre la meilleure décision personnelle. Les pilotes et tous les autres y compris."

"Donc je n'ai aucun problème, un pilote va toujours essayer d'être dans la voiture la plus rapide possible, et la voiture la plus rapide possible va toujours chercher à avoir le meilleur pilote. Donc il y a un consensus entre nous [sur] ce que nous essayons d'accomplir."

Lors de la conférence de presse des directeurs d'écuries vendredi à Yas Marina, Mattia Binotto a déclaré que savoir Hamilton potentiellement libre fin 2020 ne pouvait que rendre Ferrari "heureux". Wolff n'était pas loin lors de cette déclaration : "En fait j'étais assis à côté de Mattia quand il a dit ça [...] et il lui a été demandé ce qu'il pensait de Lewis, et il a dit qu'il avait la plus grande estime pour Lewis."

"Vous pouvez aussi parier que si son président l'a rencontré, il ne va pas parler en mal [d'Hamilton] non plus. Donc je suis totalement détendu concernant la situation. Nous devons faire de très grands efforts pour fournir aux pilotes la voiture la plus rapide possible. Et si nous sommes capables de faire ça, je suis convaincu à 100% que nous aurons le meilleur duo possible dans la voiture."

"Et tout pointe vers le fait que notre relation [avec Hamilton] se poursuive, mais dans la vie vous ne savez jamais. Et en conséquence, comme je l'ai dit auparavant, je suis très ouvert sur cette question. J'ai commencé à accepter le fait que tout le monde a des objectifs et a besoin d'avoir les meilleures opportunités possibles pour leur carrière. À cet égard, je suis tout à fait disposé à ce que tout le monde explore les options qui s'offrent à eux. Mais évidemment, ma priorité personnelle ainsi que celle de l'équipe serait de continuer cette aventure victorieuse [avec Hamilton]."