Rumeur Hamilton : la mise au point de Ferrari

Lors d'une rencontre cette semaine à Maranello avec quelques médias, parmi lesquels Motorsport.com, Louis Camilleri est revenu sur les spéculations autour de Lewis Hamilton. Le PDG de Ferrari a estimé que certaines informations avaient pris des proportions trop importantes, notamment celles concernant les rencontres entre le sextuple Champion du monde et John Elkann, président du constructeur italien.

En marge du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, les commentaires ont fusé autour d'un éventuel intérêt de la Scuderia pour Hamilton après 2020. Dans le même temps, le Britannique et le directeur de Mercedes, Toto Wolff, ont toujours appuyé sur le fait qu'un avenir commun restait l'option la plus vraisemblable. Wolff a même estimé le risque de voir partir son pilote à "25%", minimisant les rumeurs. Pour sa part, Louis Camilleri a rappelé que son président et Hamilton s'étaient rencontrés publiquement, au vu et au su de tous.

"C'était un événement mondain, qui a en quelque sorte pris des proportions exagérées", tempère-t-il. "Ils ont des amis communs. Le fait est que nous avons un accord à long terme avec un pilote [Charles Leclerc], et qu'avec l'autre pilote [Sebastian Vettel] l'accord se termine fin 2020. Nous sommes clairement très flattés que Lewis en particulier, et d'autres pilotes, veuillent nous rejoindre. Mais il serait prématuré de décider quoi que ce soit aujourd'hui pour l'avenir."

Ferrari veut comprendre les intentions de Vettel

Dans le fonctionnement actuel de Ferrari, les deux hommes ayant la main pour décider du duo de pilotes sont Mattia Binotto et Louis Camilleri. Ce dernier rappelle volontiers qu'à ce jour, il n'a jamais discuté directement avec Lewis Hamilton, et qu'il n'est pas question d'évoquer un seul instant les concessions que Ferrari pourraient faire dans le cas où la Scuderia voudrait attirer le Champion du monde. "Franchement, je ne veux pas aller jusque-là", insiste-t-il. "C'est totalement prématuré et nous étudierons nos options au moment approprié. Nous verrons ce qui nous convient le mieux au niveau de l'équipe."

Pour sa part, et malgré les erreurs répétées de Sebastian Vettel ces deux dernières années, Mattia Binotto continue de s'estimer "chanceux" de disposer de son duo actuel. Le directeur de l'écurie admet inévitablement qu'il faudra prochainement savoir quelles sont les intentions de l'Allemand pour la suite, son contrat arrivant à échéance dans un an.

"Nous devons nous poser avec Seb pour comprendre ses intentions pour l'avenir", confirme-t-il. "Nous avons besoin de voir notre stratégie se développer l'année prochaine. Nous devons voir également les performances, comment il se sent avec la voiture, ainsi que sa motivation pour l'avenir. Ce n'est pas une question d'erreurs commises ou non. Il s'agit vraiment de la manière dont il se voit lui-même pour l'avenir et de comment nous voyons notre line-up."

Propos recueillis par Scott Mitchell