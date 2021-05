Le circuit de Monaco a toujours représenté un défi en termes de pilotage, puisque sa nature étroite et sinueuse le rend peu propice aux dépassements, d'autant plus depuis que les monoplaces ont été agrandies et élargies par la réglementation technique à partir de 2017.

Cette année, la discipline reine va introduire pour la première fois des Qualifications Sprint, à savoir des courses courtes qui décideront de l'ordre de la grille de la course du dimanche. C'est à Silverstone qu'elles feront leur apparition.

Le format du week-end du Grand Prix de Monaco, qui débute ce jeudi, reste lui inchangé. Or, pour Lewis Hamilton, la situation de l'épreuve, où il y a "presque aucune opportunité de dépasser en course", devrait justement inciter les instances au changement.

"C'est le cas depuis un certain temps, et à mon avis, il faut que ça change. Nous avons le même format depuis des années. C'est le meilleur endroit, le plus beau où nous puissions courir. Mais vous savez déjà que ce n'est jamais excitant pour les fans. C'est une course à un seul arrêt avec ces relais longs et durs que nous devons faire."

"Sur la liste des endroits où il est difficile de doubler, [Monaco] est hors compétition, il est très peu probable que vous ayez l'occasion d'y parvenir. Je ne pense pas que les fans apprécient cela. Je ne sais pas quelle est la solution. Mais j'espère que lorsque nous nous tournerons vers les générations futures, la course pourra être plus excitante pour les gens."

Triple vainqueur de l'épreuve, et notamment de la dernière édition en date en 2019, Hamilton a toutefois tenu à préciser en réponse à une question de Motorsport.com que le pilotage autour du circuit, notamment sur un seul tour, restait un immense bonheur, même avec les monoplaces actuelles, et que la victoire s'apprécie toujours de la même façon.

"Le simple fait de piloter sur le circuit, de passer dans le tunnel, de monter dans Casino, toute l'expérience du week-end est hypnotique, et c'est toujours le cas. Le sentiment de la victoire ici n'est jamais moindre. Chaque année, c'est unique et spécial, si vous en avez la chance."

"Mais en tant que pilote, il y a beaucoup de pistes où nous nous rendons et où vous voyez de la lutte. Je pense que c'est un début de saison excitant où l'on voit des dépassements et où l'on voit que tout le peloton est très resserré. Vous allez voir un train dimanche, et on sait déjà que les fans savent que c'est ce qui va se passer ce week-end. Cependant, c'est quand même intéressant à regarder, quelque part."