Hamilton est "un héros sans égal" de la Formule 1

Lewis Hamilton entre dans sa dernière année de contrat avec Mercedes. Même s'il n'a pas l'intention de stopper sa carrière au terme de son engagement actuel, beaucoup pensent que son prochain accord sera le dernier, lui qui court en discipline reine sans discontinuer depuis 2007 et aura 35 ans le 7 janvier prochain. Avec six titres mondiaux et 84 victoires au compteur, il semble en capacité d'égaler voire dépasser les records de Michael Schumacher dans les deux domaines, à savoir sept couronnes et 91 succès.

Lire aussi : Rumeur Hamilton : la mise au point de Ferrari

Sur un plan plus global, Hamilton est une superstar du sport mondial et le pilote le plus connu de la Formule 1 actuellement. Quand Motorsport.com a interrogé le PDG de la discipline reine, Chase Carey, et le président de la FIA, Jean Todt, au sujet du vide que laissera le #44 quand il partira à la retraite, les deux hommes ont salué ce qu'il a réussi mais n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la qualité des jeunes pilotes arrivés ces dernières saisons, promettant à la F1 un avenir radieux.

"D'abord, j'espère que Lewis va courir pour toujours ! C'est évidemment un incroyable champion. Ses succès parlent d'eux-mêmes et notre discipline se construit sur des héros. C'est un héros sans égal dans notre sport. De nouveau, nous espérons qu'il va courir pour toujours. Ça ne sera probablement pas le cas ! Mais je pense qu'il a encore des défis qui l'attendent et nous aimerions le voir les relever."

"C'est fantastique d'avoir une personnalité et un talent comme Lewis", a ensuite déclaré Todt. "Mais cela fait partie de l'Histoire des sports mécaniques, et à chaque décennie, vous avez des talents spéciaux. Avant Lewis, il y avait Michael [Schumacher], on a commencé avec [Juan Manuel] Fangio, [Jim] Clark, [Jackie] Stewart... Il y a toujours eu des talents extraordinaires et, un jour, Lewis va s'en aller et certains nouveaux talents auront été confirmés. Verstappen, Leclerc, les nouveaux... la voiture va les aider mais des pilotes comme Norris, comme Russell, et Gasly, ils sont très talentueux. Il y aura le Lewis de la nouvelle génération."

La discipline a ces dernières années intégré de nombreux pilotes jugés particulièrement talentueux dans les disciplines junior et qui ont pu bénéficier du soutien de constructeurs pour s'épanouir et être assurés d'avoir une chance en F1. Lando Norris a été le plus jeune des rookies 2019 après avoir fait ses débuts au GP d'Australie à l'âge de 19 ans et 129 jours. Charles Leclerc est lui devenu le sixième plus jeune pilote à monter sur un podium à Bahreïn, course qu'il aurait dû remporter sans un problème technique. Dans le même temps, Max Verstappen, Pierre Gasly et Carlos Sainz ont établi au Brésil le nouveau record du podium à la moyenne d'âge la plus jeune de l'Histoire du championnat, avec 23 ans, 8 mois et 23 jours.

"Je ne me souviens pas d'une année où il y a eu une arrivée de jeunes pilotes avec autant d'ampleur et de profondeur dans la discipline", a repris Carey. "Nous avons un avenir incroyable et enthousiasmant avec ces pilotes. J'espère qu'ils auront la chance de se battre avec Lewis. Quand nous [Liberty Media] sommes arrivés, il y avait le GP2, la Formule 3, le GP3. Les formules de promotion en Formule 1 étaient quelque peu fragmentées, pas très bien coordonnées. Nous avons essayé de créer quelque chose se rapprochant plus d'une véritable pyramide. Et nous voulons essayer de renforcer cette pyramide et de nous assurer qu'elle offre des opportunités pour des jeunes pilotes d'émerger, de devenir des champions, de continuer à courir."

Retrouvez nos bilans de la saison 2019 de tous les pilotes de Formule 1 et pensez à noter leur saison à la fin de chaque article.