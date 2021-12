Hamilton heureux de devancer des Red Bull "vraiment rapides"

Dominateur lors de la première journée d'essais à Djeddah, Lewis Hamilton a assisté au retour de Red Bull le lendemain. Max Verstappen a tout d'abord pris le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres puis son coéquipier Sergio Pérez s'est emparé de la première place en Q1, remettant ainsi en question la pole position promise à l'écurie allemande.

Et sans un contact contre le mur dans le dernier virage de son dernier tour de Q3, Verstappen aurait pu signer facilement cette pole puisque le leader du championnat comptait plus de deux dixièmes d'avance sur Hamilton à la fin du deuxième secteur.

La faute du Néerlandais a donc permis à son rival de signer la 103e pole position de sa carrière, au terme d'une séance nettement dominée par les Red Bull. Le pilote Mercedes est bien conscient de cette dynamique : il reconnaît que son équipe n'a pas eu le rythme attendu en qualifications même si lui et son coéquipier Valtteri Bottas ont tout fait pour perfectionner les réglages.

"Nous étions rapides pendant les essais mais, pour une raison quelconque, nous avons manqué de rythme en EL3 et surtout en qualifications", indique le septuple Champion du monde. "Nous avons eu du mal avec les pneus donc le fait d'obtenir un doublé me rend vraiment fier de Valtteri et des hommes et femmes de notre équipe qui ont travaillé si dur. C'est un grand, grand résultat."

"Nous avons travaillé si dur avec les simulations et les réglages. La collaboration avec Valtteri a été tout simplement épique. Il est sans aucun doute le meilleur équipier de l'Histoire de la F1. Nous avons travaillé ensemble pour peaufiner les réglages et emmener la voiture à la position souhaitée. [Les Red Bull] étaient vraiment rapides, sur ce circuit c'était vraiment quelque chose. Compte tenu de notre place et de nos armes, je suis heureux de ce que nous avons réussi à accomplir."

L'erreur de Verstappen le condamne à un départ depuis la troisième place sur la grille de départ, deux positions derrière Hamilton. En dépit de cet avantage crucial, ce dernier admet que Red Bull représente encore une menace pour la victoire.

"Je pense que mon relais long d'hier était bon mais [Red Bull] a manifestement trouvé quelque chose car aujourd'hui, ils ont été performants", poursuit Hamilton. "Demain, je pense que la bataille sera serrée tout au long de la journée. Mais Valtteri et moi serons au rendez-vous."