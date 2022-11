Hamilton "très heureux" d'en finir avec la saison 2022

C'est dans la voie des stands du circuit Yas Marina que s'est achevée la saison 2022 de Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes, qui circulait en sixième position après avoir décollé sur le vibreur de la chicane dans une tentative de défense sur Carlos Sainz en début de course, était parvenu à remonter en quatrième position au jeu des arrêts au stand. Néanmoins, un problème hydraulique sur sa W13 l'a contraint à l'abandon à quatre tours du but.

Ainsi, Hamilton a rendu une copie 2022 vierge de toute victoire, une première dans sa carrière. Le septuple Champion du monde avait déjà roulé dans des monoplaces qui n'étaient pas les plus compétitives, notamment la McLaren MP4-24 de 2009 et la Mercedes W04 de 2013, toutefois il était toujours parvenu à décrocher au minimum un succès.

Très souvent condamné à errer au second plan cette année, Hamilton a affirmé qu'il était "très heureux que [la saison 2022] soit terminée" même s'il n'a jamais cessé de croire en ses chances de victoire.

"J'ai toujours cru, jusqu'à la dernière course, qu'il y avait potentiellement une chance", a-t-il indiqué. "Je pense qu'il est important de garder espoir et de continuer à travailler. J'ai tout donné. En fin de compte, la dernière course résume toute l'année. Je suis donc content que ce soit fini."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Si Hamilton n'a rien gagné, il est tout de même monté neuf fois sur le podium, dont cinq fois sur la deuxième marche.

"Pour être honnête, cela aurait été bon de signer une victoire", a-t-il ajouté. "Mais une seule victoire n'est pas vraiment suffisante, pas vrai ? Cette année, lorsque nous avons obtenu notre première cinquième place, c'était comme une victoire. Quand nous avons obtenu notre première quatrième place, c'était comme une victoire. Quand nous avons obtenu notre premier podium, c'était comme une victoire. Ces deuxièmes places me donnent vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose, alors je vais m'accrocher à cela."

Outre l'absence de victoires, la saison 2022 de Hamilton a également été marquée par une absence de pole positions, un exercice dans lequel il excelle pourtant compte tenu de son statut de recordman. Le Britannique a également échoué à atteindre le top 5 du championnat, ce qui n'était jamais arrivé auparavant.

En dépit de ces grandes premières statistiques et des nombreuses difficultés rencontrées, Hamilton ne considère pas cette campagne comme la pire de sa carrière. "Je pense que 2011 a probablement été l'année la plus difficile que j'ai eue", a-t-il assuré. "Cette année n'est pas la meilleure, elle est dans le top 3 des pires saisons, mais je pense que c'est une année beaucoup plus solide sur le plan personnel, en ce qui concerne la manière dont j'ai travaillé avec l'équipe et dont nous sommes tous restés soudés. Il y a eu beaucoup de points positifs cette année."

Même si le chapitre 2022 est désormais clos, Hamilton n'est pas pressé de débuter celui de 2023. Après une saison éprouvante de 22 Grands Prix, le Britannique souhaite avant tout se reposer durant la trêve hivernale : "Pour le moment, je pense seulement à l'hiver. Je vais passer du temps avec ma famille, j'espère faire des bonhommes de neige avec ma nièce et mon neveu. Je vais passer de très bons moments avec ma mère, avoir des conversations profondes, m'entraîner et manger sainement. J'ai hâte."

Propos recueillis par Adam Cooper