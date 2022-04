Hamilton heureux d'être sur le podium après une course "difficile"

Alors qu'il ne restait plus qu'une poignée de tours à parcourir au Grand Prix de Bahreïn, Mercedes s'attendait à franchir l'arrivée en cinquième et sixième positions, loin derrière les hommes de tête. Mais la course s'est emballée tardivement avec la casse moteur de Pierre Gasly ayant entraîné la sortie du Safety Car puis les pépins mécaniques ayant poussé Max Verstappen, deuxième, et Sergio Pérez, quatrième, à jeter l'éponge.

Ainsi, en l'espace de quelques minutes, Lewis Hamilton est passé de cinquième à troisième, tout juste derrière les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Un excellent résultat pour le septuple Champion du monde et son équipe compte tenu des grandes difficultés rencontrées en essais. Hamilton s'est logiquement réjoui de ce podium chanceux, mais après avoir félicité la Scuderia pour sa performance. "Je félicite chaleureusement Ferrari. [Je suis] si heureux de les voir de nouveau en bonne forme. C'est une équipe historique emblématique, c'est super de voir Carlos et Charles en tête. Donc je les félicite", a-t-il indiqué en sortant de sa monoplace.

"Je pense que ça a été une course très difficile. Nous avons été en difficulté pendant les essais et c'est le meilleur résultat que nous aurions pu décrocher. Bien sûr, c'est malheureux pour les deux pilotes [Red Bull]. Nous avons fait de notre mieux et nous sommes reconnaissants pour ces points."

Lewis Hamilton a pris son mal en patience pendant la course

Sans grande surprise, Hamilton et son coéquipier George Russell ont de nouveau été victimes du marsouinage de leur voiture à haute vitesse. La marque à l'étoile n'a pas encore trouvé de solution pérenne pour ce problème mais elle doit faire vite, Ferrari et Red Bull étaient sur une autre planète dans ce Grand Prix et auront très probablement l'avantage dans une semaine, en Arabie saoudite. Mercedes aura-t-il le temps de réagir avec de nouvelles pièces ?

"J'espère", a répondu Hamilton. "Je sais que les gars travaillent très dur à l'usine et on ne va pas remonter la pente rapidement mais je sais aussi que l'équipe est au courant. Je sens que nous sommes depuis très longtemps l'équipe la plus unie. Nous savons tous qu'il faut garder la tête dans le guidon, continuer de travailler. Il y a encore un long chemin à faire."

