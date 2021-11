Hamilton impuissant face à une Red Bull "largement supérieure"

Les forces s'étaient inversées lors des qualifications du Grand Prix de Mexico, avec une première ligne 100% Mercedes, mais la course a offert un nouveau retournement de situation. Ce dimanche, Red Bul a repris sa position de leader et Max Verstappen a foncé vers la victoire en reléguant Lewis Hamilton à plus de seize secondes.

Pourtant, le Britannique avait l'avantage sur la grille de départ, toutefois un départ canon de son rival a inversé les positions dès la sortie du premier virage. Une fois tombé derrière la Red Bull RB16B frappée du numéro 33, Hamilton a compris qu'il ne pouvait rien faire pour reprendre le dessus sur son adversaire.

"J'ai tout donné, je n'avais tout simplement pas le rythme", a-t-il déploré dans un message radio après avoir franchi la ligne d'arrivée, ajoutant lors des interviews d'après-course : "Tout d'abord, félicitations à Max. Sa voiture a été largement supérieure ce week-end et nous n'avons rien pu faire. J'ai vraiment tout donné et je me suis bien battu avec Sergio [Pérez] sur la fin. Je suis vraiment heureux d'avoir eu cette deuxième place."

Le septuple Champion du monde peut effet s'estimer heureux de décrocher les 18 points de la deuxième place puisqu'elle a longtemps été convoitée par Sergio Pérez. Le Mexicain est parvenu à étirer son premier relais pour obtenir un avantage de 11 tours dans la vie de ses pneus durs face à Hamilton. Celui qui a été élu "Pilote du Jour" du GP de Mexico a ensuite comblé un retard de neuf secondes en très peu de temps pour affronter les dix derniers tours avec l'aide du DRS.

Mais grâce à son expérience, Hamilton a résisté. "La pression, je l'ai ressentie de nombreuses fois auparavant donc c'était facile de tenir bon", a-t-il assuré. "Mais lorsque Sergio a pu se rapprocher de la sorte, cela a montré à quel point la [Red Bull] était rapide. Il a fait un excellent travail, il mettait la pression continuellement. Malgré tout, j'ai énormément apprécié cette course."