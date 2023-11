Hamilton optimiste sur un circuit qui n'est "pas le plus technique"

Après un Grand Prix de São Paulo catastrophique, où les Flèches d'Argent n'ont cessé de reculer dans la hiérarchie en raison de réglages peu optimaux entraînant une forte dégradation des pneus, Mercedes espère rebondir ce week-end à Las Vegas. C'est un véritable saut dans l'inconnu pour les acteurs de la Formule 1, sur une piste qui n'a absolument rien à voir avec celle d'Interlagos : dans le Nevada, les pilotes vont passer l'essentiel de leur temps pied au plancher, les pleines charges n'étant entrecoupées que par des virages plutôt lents.

Lewis Hamilton a dit avoir vécu "l'un des pires" Grands Prix de sa carrière au Brésil. "La voiture a clairement du potentiel, on a fait deux courses vraiment super avant. On l'a juste mise dans la mauvaise fenêtre, et c'est notre faute à tous", estime le septuple Champion du monde. Ce potentiel, il compte bien le libérer dans le Nevada, se déclarant "clairement plus" confiant que pour la manche précédente – bien qu'il s'inquiète de la traînée générée par la Mercedes W14 dans ces longues lignes droites.

"Je pense que ça va quand même être un défi, notamment faire fonctionner les pneus ce week-end", analyse Hamilton. "On n'est pas forcément les plus rapides en ligne droite, alors ça va être difficile. On va voir si on peut ne pas perdre trop de temps en ligne droite et tenir le rythme des autres dans les virages. Mais ce circuit n'est pas le plus technique qui soit, alors espérons que ça facilitera un peu les choses."

Hamilton s'efforce de voir le positif dans la contre-performance réalisée à Interlagos, estimant qu'elle peut exhorter Mercedes à redoubler d'efforts compte tenu de l'écart qui subsiste avec Red Bull Racing et parfois d'autres écuries.

"Je ne sais pas s'il était forcément nécessaire que l'on nous rappelle à quel point on a encore du pain sur la planche, mais il y a toujours de bonnes choses à tirer d'un week-end difficile comme celui-ci. Je suis vraiment reconnaissant de cette expérience [au Brésil], car l'équipe reste consciente qu'on n'est toujours pas aussi proches qu'on aimerait l'être. Par conséquent, on doit travailler plus dur. On doit simplement faire du meilleur travail dans tous les domaines. Personne dans l'équipe ne se fait d'illusions : on se rend compte qu'on a une grande montagne à gravir", conclut l'Anglais, qui approche du deuxième anniversaire de sa dernière victoire en Grand Prix : le 5 décembre 2021 à Djeddah.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas