Hamilton "ne comprend pas" la manœuvre de Gasly au départ

"Je suis reconnaissant d'être parvenu à survivre en piste aujourd'hui." Lewis Hamilton a conclu le sprint du Grand Prix d'Autriche au huitième rang ce samedi, soit sa position de départ après le retrait de Fernando Alonso, mais ça n'a clairement pas été une mince affaire. Au premier virage, le pilote Mercedes a été pris en sandwich par Alexander Albon et Pierre Gasly, ce qui a entraîné un gros contact avec l'AlphaTauri, avant que la situation ne se reproduise au freinage suivant entre Albon et Sergio Pérez, une touchette s'étant alors produite avec la Red Bull.

"Je n'ai pas pris un bon départ", commente Hamilton, victime d'"un peu de patinage" lors de son envol, "puis Pierre s'est décalé sur moi au premier virage. Je ne comprends pas pourquoi les pilotes font ça quand il y a tant de place sur la droite, et je n'ai rien pu faire. La même chose s'est ensuite produite au virage 3 avec une Williams et une Red Bull."

"Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, il faut que j'examine ça plus tard", confie pour sa part Gasly, qui a fini 15e, "mais j'étais à côté de Lewis, et tout d'un coup, je me suis retrouvé en tête-à-queue. Le côté gauche de la voiture était cassé après ça, alors elle était horrible à piloter pendant le reste de la course."

Hamilton s'est ainsi retrouvé dixième à l'issue du premier tour, avec une Flèche d'Argent meurtrie, mais il est parvenu à dépasser Valtteri Bottas et Mick Schumacher pour inscrire l'unité de la huitième place. "[La voiture] n'était clairement pas la même que ce matin, mais elle était conduisible. J'ai vraiment de la chance. Je suis juste reconnaissant d'avoir fini la course, je suis arrivé à marquer un point !"

Lewis Hamilton (Mercedes) à la lutte avec Mick Schumacher (Haas)

La bataille du pilote Mercedes avec la Haas de Schumacher s'est toutefois avérée frustrante, puisqu'il lui a fallu pas moins de 12 tours pour trouver l'ouverture. "Le moteur Ferrari est simplement trop fort pour nous en ce moment", analyse Hamilton. "Je ne sais pas si c'est la traînée ou si c'est la puissance. Il est difficile de quantifier laquelle c'est."

"Mais ça n'a pas vraiment été la course la plus amusante qui soit. La voiture ne paraissait pas si rapide. Mais comme je l'ai dit, je pense que quelque chose clochait après ça. Cependant, un très grand merci à mon équipe d'avoir reconstruit la voiture. Elle a travaillé d'arrache-pied hier soir et ce matin pour nous maintenir dans la course. J'espère donc que demain se passera un peu mieux."

Propos recueillis par Adam Cooper

Départ mouvementé pour Lewis Hamilton et Pierre Gasly à Spielberg.