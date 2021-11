Hamilton : Red Bull "trop rapide" pour une Mercedes manquant d'appui

Après une séance d'Essais Libres 1 peu représentative en raison des conditions de piste rendues difficiles par l'importante couche de poussière présente sur le circuit, les EL2 ont été plus propices aux premiers enseignements. Sans grande surprise, même s'il est encore tôt dans l'épreuve pour tirer des conclusions définitives, c'est Red Bull Racing qui s'est positionné aux avant-postes, Max Verstappen signant un temps lui assurant une marge de quatre dixièmes sur son plus proche poursuivant, à savoir Valtteri Bottas.

Juste derrière le Finlandais, l'on retrouve Lewis Hamilton, le principal rival du Néerlandais dans la course au titre mondial, qui pointe de son côté à une demi-seconde du leader du classement général. En dépit de différentes anicroches lors des deux séances du jour, le Britannique juge que la journée a été plutôt bonne de son côté et dans le clan Mercedes. Seulement, selon lui, la W12 ne produit pas suffisamment d'appui pour rivaliser.

"La voiture est globalement bonne, nous n'avons pas vraiment eu de problèmes majeurs. Je pense que nous donnons absolument tout ce que nous avons. Et je crois que c'est juste qu'ils étaient plus rapides que nous. Nous n'avons pas de réels soucis. Nous travaillons juste sur nos réglages et nous essayons de les améliorer. Mais nous manquons d'appui, c'est probablement la raison pour laquelle il y a une demi-seconde de différence entre nous." Peu après, il a insisté : "Ils sont clairement trop rapides pour nous pour l'instant."



Des propos auxquels Bottas, qui a devancé son équipier lors des deux séances, souscrit. "Au début de la journée, c'était assez délicat avec la faible adhérence. La piste était vraiment poussiéreuse et c'est pourquoi il était assez difficile d'avoir une lecture correcte de la façon dont la voiture se comportait réellement. Mais je trouvais qu'elle n'était pas loin du niveau auquel elle devait être, et que nous pouvions alors vraiment la peaufiner pour les EL2. Ce n'était pas trop mal, mais il y a encore du temps à trouver parce que Red Bull semble rapide."

"Ils semblent assurément plus rapides aujourd'hui", a-t-il ajouté. "Au moins sur un seul tour, ils ont un rythme vraiment fort sur le pneu tendre. Donc oui, nous devons trouver du temps si nous voulons nous battre pour la pole."