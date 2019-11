Hamilton et Mercedes sous enquête des commissaires

Une notification du délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a été envoyée aux commissaires après le début de la première séance d'essais libres. Celle-ci indique que le carburant qui devait être utilisé par la Mercedes de Lewis Hamilton était plus froid que ce qui est permis par la réglementation.

"La température du carburant prévu pour usage immédiat dans la voiture numéro 44, mesurée à 17h44 avec un capteur approuvé et scellé de la FIA, était plus de 11°C (20,3°C) inférieure à la température ambiante enregistrée par le service météo désigné par la FIA une heure avant le début de la séance d'essais libres (32°C), cela n'est pas en conformité avec l'Article 6.5.2 du Règlement Technique 2019 de la Formule 1. Je renvoie cette question aux commissaires pour qu'ils l'examinent", peut-on ainsi lire dans le document officiel.

Les règles officielles autorisent le carburant à être 10°C plus bas que la température ambiante, l'infraction présumée représenterait donc une température trop basse de 1,7°C. Un carburant plus froid offre un gain de performance en termes de puissance et de densité, et la FIA fixe depuis longtemps une limite de refroidissement pour que les écuries n'aillent pas trop loin.

Même s'il s'agit d'une infraction technique, elle ne devrait pas déboucher sur une sanction lourde. En effet, Alfa Romeo avait commis la même infraction sur la voiture d'Antonio Giovinazzi lors des EL2 du GP d'Autriche (avec un carburant qui était plus de 13°C en dessous de la température ambiante) et avait écopé d'une amende de 5000 euros.