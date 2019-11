Hamilton : Mercedes a 2 GP "cadeaux" pour préparer 2020

Cinquième des Essais Libres 2 à Interlagos après une première séance pluvieuse sans aucun temps pour lui, le désormais sextuple Champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton n'a pas relâché la pression, en dépit d'un classement qui pourrait paraître décevant et d'une journée perturbée par la pluie et divers incidents. "La journée a été relativement bonne en fait", a expliqué le Britannique.

"J'ai beaucoup travaillé lors de la séance où nous n'avions rien d'autre à faire [en EL1]. J'ai fait d'autres choses. Mais la seconde séance a été bonne, agréable et tranquille. Les Ferrari sont assez fortes ce week-end, ou au moins aujourd'hui, et elles nous battent globalement dans les lignes droites. Il sera intéressant de voir comment nous pouvons améliorer cela."

"Je ne suis pas vraiment sorti en piste [en EL1]. Mon équipe m'a demandé de sortir mais je me disais que ça ne servait juste à rien, ça va être sec pour le reste du week-end. Donc c'était un exercice inutile. S'il n'y a pas besoin de prendre des risques, il ne faut pas le faire."

"Dès qu'on a commencé [en EL2], je pense qu'on a démarré sur une bonne base et qu'on a juste fait quelques ajustements dans le court laps de temps qu'on avait. Nous allons faire du travail d'affinage, et c'est assez crucial parce que nous n'aurons vraiment que deux séances juste avant les qualifications. Donc il faut un petit peu compacter [le travail] et être un peu plus décisif avec les changements que l'on fait. Mais, comme j'ai dit, nous avons déjà commencé en partant du bon pied. Donc ça devrait aller. Je ne sais pas si nous avons trois dixièmes [en réserve], [pour être] au niveau des Ferrari, mais le temps nous le dira."

La possibilité d'être "un peu plus agressif" avec le titre en poche

Ce week-end marque la première absence de Toto Wolff au cours d'un Grand Prix depuis 2013. Une situation qui, au final, ne change pas grand-chose pour Hamilton et son équipe. "C'est juste une bouffée d'air frais !" a-t-il d'abord plaisanté. "Non, honnêtement, je pense qu'il a une telle présence au sein de cette équipe que même s'il n'est pas là, il est quand même présent. Tout ce qui a été mis en place, c'est grâce à lui et à tous les gens qu'il a installés, et tout le monde est encore là, à travailler comme d'habitude. C'est juste qu'on ne le voit pas sur le pitwall, qu'on ne le voit pas dans les réunions, mais je sais qu'il participe au débriefing à l'autre bout et écoute tout ce que nous disons. Je pense que tout le monde se comporte aussi bien que possible."

Outre l'absence du directeur exécutif autrichien, les choses sont-elles différentes suite au sacre d'Austin ? "Ça ne rend pas les choses plus faciles... Je veux toujours gagner les courses, il sera juste tout aussi difficile de gagner ces courses qui arrivent. Mais c'est presque une approche différente désormais pour moi parce que nous pouvons être un petit peu plus agressifs. On peut essayer différentes stratégies, on peut essayer différentes façons d'aborder notre week-end et le processus", souligne Lewis Hamilton, dont l'approche n'est pas sans rappeler celle de Marc Márquez, son homologue en MotoGP.

"Nous avons en gros deux cadeaux pour essayer de nouvelles choses qui peuvent servir pour l'année prochaine. L'an prochain, nous aurons encore moins d'essais avant la première course. Je crois qu'il y a aura seulement six journées au lieu de huit. Donc chaque petit avantage que l'on peut gagner en changeant des choses et en s'adaptant, en étant dynamiques, pourra avec un peu de chance porter ses fruits l'an prochain. Donc c'est notre objectif."