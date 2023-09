Pour Hamilton, Mercedes a mal géré la lutte contre Sainz

Ça n'a pas été de tout repos, mais Lewis Hamilton a signé sa onzième arrivée dans le top 5 de la saison 2023 au Grand Prix du Japon. Septième sur la grille de départ, le pilote Mercedes a pris un bon envol mais a été tassé dans l'herbe et accroché par Sergio Pérez dans un incident de course à l'approche du premier virage. Il a néanmoins su réaliser une performance solide au volant d'une W14 manifestement rétive.

"Je suis épuisé", a lâché le Britannique au micro de Sky Sports. "Je me bats en donnant absolument tout ce que j'ai pour être aussi haut que possible et passer devant Ferrari, qui avait une évolution cette semaine et était donc particulièrement rapide. Ils ont été rapides lors des trois dernières courses, voire plus rapides. Ça a été une sacrée bataille."

Une sacrée bataille intervenant à la fin d'une course qui n'a manifestement pas été facilitée par les dégâts subis dans l'incident du départ, comme l'a expliqué le principal intéressé à la presse par la suite. "La cinquième place était le mieux que je puisse faire aujourd'hui", a estimé Hamilton. "Je pense que si je n'avais pas été heurté au début, peut-être qu'on aurait pu se battre pour la quatrième place, mais les Ferrari étaient très rapides."

"Je crois que j'ai eu un petit peu de dégâts sur mon aileron avant au départ. Les roues se sont touchées, et l'avant a été percuté si fort que tout d'un coup je me suis mis à faire des blocages de roue à l'avant droit, ce qui ne m'était pas arrivé de tout le week-end." Il a précisé : "La voiture ne tournait pas dans l'épingle. Tout le week-end j'ai été bon à cet endroit, mais là, je tournais et il ne se passait rien."

Toujours septième et huitième dans le premier relais, Hamilton et George Russell ont alors bataillé avec ardeur, le septuple Champion du monde ne faisant aucun cadeau à son coéquipier qui tentait l'extérieur à Spoon. "C'était certainement agressif, mais je pense que ça a été une bonne bataille", a estimé Hamilton.

George Russell et Lewis Hamilton à la lutte en début de course

Par la suite, Mercedes a décidé d'éviter tout problème sur la piste en ne plaçant pas ses œufs dans le même panier : une audacieuse stratégie à un arrêt a été confiée à Russell, qui occupait ainsi la cinquième place à huit tours du but… mais Hamilton et la Ferrari de Carlos Sainz n'allaient pas tarder à revenir sur ses talons, l'Ibère ayant été victime de l'undercut réalisé par la marque à l'étoile.

Russell a résisté à son partenaire pendant quelques tours avant de s'effacer, après quoi Mercedes a demandé à Hamilton de ralentir pour faire bénéficier du DRS à la seconde W14, tentant ainsi de réitérer la tactique utilisée par Sainz pour remporter le Grand Prix de Singapour face aux Flèches d'Argent. Sans succès, puisque Russell a cédé dès le premier assaut et que Hamilton s'est retrouvé plus vulnérable qu'à son goût. Ainsi, le vétéran anglais aurait aimé que la situation soit gérée différemment.

"On aurait dû échanger [de places] plus tôt et j'aurais dû creuser l'écart autant que possible pour maintenir un écart aussi grand que possible avec la Ferrari", estime Hamilton. "Je pense que si on avait échangé, George se serait peut-être défendu plus facilement, mais comme il essayait de se battre avec moi et abîmait ses pneus, je crois que ça a tout compliqué. Ce qui est important, c'est que l'un de nous finisse devant la Ferrari pour maintenir la position [au championnat des constructeurs]. Alors aujourd'hui, il fallait vraiment travailler en équipe."

"Je ne pense pas que c'était une bonne idée [d'utiliser la tactique de Sainz à Singapour], du tout. Quand ils me l'ont suggéré, je savais qu'ils y avaient pensé par rapport à la dernière course, et ça n'avait pas de sens. Il fallait que je creuse l'écart autant que possible et ç'aurait été gagné pour moi."

"J'avais environ deux secondes d'avance, et ils m'ont demandé de donner le DRS à George, alors j'ai dû lever le pied dans la ligne droite pour le laisser revenir à huit dixièmes. Alors il a eu le DRS mais il s'est fait dépasser – c'était inévitable, car il était sur une stratégie à un arrêt et nous à deux. [Sainz] l'a doublé et était sur mes talons, alors ce n'était pas idéal. Ça a été très dur dans les deux derniers tours, mais je pense que collectivement on doit être reconnaissants d'avoir fini cinquième et septième. C'est mieux que sixième et septième."

Ferrari continue néanmoins de réduire l'écart sur Mercedes au championnat des constructeurs : le déficit de la Scuderia est passé de 54 à 20 points en l'espace des trois derniers Grands Prix.