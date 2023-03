Pour Hamilton, Mercedes est encore plus loin que l'an passé

Si les Mercedes n'étaient pas attendues comme les favorites au moment d'aborder le Grand Prix de Bahreïn, les premiers essais libres, et particulièrement ceux disputés ce vendredi soir en conditions nocturnes, n'ont pas offert une image très rassurante. Il faut bien entendu se garder de tirer des conclusions avant les séances qui comptent, mais le fait que la meilleure W14 classée soit celle de Lewis Hamilton au huitième rang, derrière cinq autres écuries différentes, n'est pas de nature à inverser la tendance.

Chronométré en gommes tendres à 0"636 de la référence du jour signée par l'Aston Martin de Fernando Alonso, le septuple Champion du monde n'a pas vraiment paru surpris : "Nous avons découvert que nous sommes très loin", a-t-il d'abord répondu quand la question de ce que Mercedes avait pu apprendre en piste lui a été posée. "Nous le savions un peu pendant les essais, mais oui, il y a un grand écart. J'essaie de faire tout ce que je peux en piste, mais c'est comme ça et nous devons juste essayer de progresser."

Interrogé sur le point de savoir s'il se sentait plus à l'aise sur les courts ou les longs relais, Hamilton de lancer : "Aucun des deux. Je pense qu'ils sont très, très similaires. Nous sommes en retard sur Red Bull dans les relais courts et longs. Juste en regardant les longs runs, ils étaient plus rapides d'une seconde au tour. Donc nous avons beaucoup de choses à travailler."

Et visiblement, le Britannique se sent d'autant plus impuissant à combler un tel écart qu'il juge que la W14 qu'il pilote ne pourra être améliorée qu'à la marge en termes de comportement : "Je crois que la voiture est dans la meilleure configuration possible. Nous allons donc continuer à peaufiner les petits détails ici et là. Mais oui, il s'agira de petits éléments, c'est-à-dire des millisecondes."

"Ça ne va pas combler l'écart d'une seconde. Mais néanmoins, nous gardons la tête froide ce soir, nous allons passer les données en revue. Nous allons continuer à travailler et essayer de progresser demain. Mais oui, nous devons essayer de découvrir s'il y a un moyen de gagner en performance cette nuit."

Est-ce que je crois que nous pourrons combler l'écart à un moment donné ? Oui, mais je pense que ce sera assez difficile avec notre concept. Lewis Hamilton

L'écart relativement faible avec Ferrari n'est pas de nature à beaucoup rassurer le pilote au numéro 44, qui place Aston Martin en seconde place dans la hiérarchie : "Je pensais que Ferrari était second. Mais je crois que sur les longs relais, nous étions assez proches d'eux ; on dirait qu'Aston est second, et que nous sommes entre troisième et quatrième. Nous sommes donc plus ou moins là où nous étions l'an passé, si ce n'est un peu plus en retrait. Donc c'est difficile pour tout le monde."

"Et ce n'est vraiment pas où je pense que quiconque dans l'équipe veut être, et certainement pas où je crois que tout le monde mérite d'être. Parce que tout le monde continue à travailler très dur, et vraiment de façon très courageuse et réfléchie dans ce processus. Mais nous sommes tout simplement sur la mauvaise voie. Nous devons donc continuer à travailler dur et trouver un moyen de nous mettre sur la bonne voie. Mais pour l'instant, nous sommes très loin des gars qui sont devant."

Même s'il tente de ne pas afficher un trop grand pessimisme sa conclusion ne laisse guère de doutes sur ce qu'il pense du concept autour duquel la W14 a été conçue : "Je dois être optimiste. Je pense qu'il y a eu de bons progrès l'année dernière, mais l'écart n'était pas aussi grand qu'il ne l'est maintenant. Alors, est-ce que je crois que nous pourrons combler l'écart à un moment donné ? Oui, mais je pense que ce sera assez difficile avec notre concept."

Propos recueillis par Jonathan Noble