Mercedes se rapproche de la victoire, selon Hamilton

Pour la première fois depuis la saison 2011, Mercedes court encore après sa première victoire de l'année. L'équipe octuple Championne du monde en titre occupe actuellement la troisième place du classement général et voit ses deux rivaux, Red Bull et Ferrari, se disputer la position de tête.

Toutefois, la situation à Brackley semble s'être améliorée depuis plusieurs semaines. Lewis Hamilton n'a plus quitté le podium depuis le Grand Prix du Canada, ce qui représente une série de cinq courses conclues dans le top 3. George Russell en est quant à lui à 12 courses sur 13 achevées dans le top 5, et le Britannique est venu accompagner son coéquipier sur le podium en France et en Hongrie.

La compétitivité retrouvée de l'équipe et l'amélioration des performances de la Mercedes W13 rendent Hamilton optimiste pour la suite de la saison. Selon le septuple Champion du monde, il ne fait "aucun doute" que la marque à l'étoile s'est davantage rapprochée de la victoire, mais il reconnaît également que l'écart avec Ferrari et Red Bull n'est pas encore bouché.

"Bien sûr, nous nous sommes améliorés, une régularité est apparue lors des récentes courses et l'équipe a beaucoup progressé. Tout le monde se serre les coudes et continue d'aller de l'avant", a-t-il expliqué sur le circuit de Spa-Francorchamps, théâtre de la quatorzième manche.

Lewis Hamilton, qui totalise 146 points après 13 courses, n'a pas aussi peu scoré depuis 2012

"La voiture devient de plus en plus compétitive, ce qu'elle n'était pas particulièrement au début de l'année. Ses caractéristiques faisaient plutôt d'elle une voiture de course normale. [Le GP de Hongrie] a été notre meilleure prestation jusqu'à présent, pouvoir combler cet écart nous a énormément boostés. Naturellement, ça restera difficile, nous garderons la tête dans le guidon. Les autres gars font un travail incroyable mais je crois vraiment que nous pouvons combler l'écart."

Et les propos de Hamilton ont été corroborés par Russell, qui affirme que la progression de Mercedes est importante. "Je partage absolument cette confiance", a-t-il ajouté. "Je pense qu'elle est basée sur le fait que nous avons énormément progressé. Aussi, nous allons rendre la voiture plus performante lors des prochaines courses, ce qui est vraiment enthousiasmant, et je pense que nous avons beaucoup appris lors des dernières courses avant la pause estivale."

"Voir comment l'équipe s'est serrée les coudes dans les moments difficiles du début de l'année, et voir comment nous avons réduit cet écart, est vraiment source d'inspiration. Je pense qu'il y a encore beaucoup plus à venir et nous allons tout donner."