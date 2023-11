Hamilton : "On s'est probablement trompés de réglages"

Que s'est-il passé au niveau du rythme de la voiture ?

Cette course a été très dure. Je ne sais pas, je pense qu'on a pris un bon départ, et après… l'équilibre. On a essayé de trouver le bon compromis avec l'aileron [arrière], mais il y avait simplement beaucoup de sous-virage, du survirage avec l'arrière qui chassait brusquement, et les pneus arrière se sont effondrés. Et dans le deuxième secteur, un sous-virage énorme. Je ne sais pas si on s'est trompés de réglages, on s'est probablement trompés de réglages, mais c'est comme ça.

La course de demain va-t-elle être dure elle aussi ? On annonce quelques degrés de moins…

Je ne pense pas que ça change grand-chose. Il y a des circuits comme ça qui sont difficiles pour les pneus, mais c'est la pire dégradation que j'aie eue ici. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu une si mauvaise dégradation ici.

À quel point ces week-ends sprint sont-ils frustrants quand vous savez que vous voulez modifier la voiture mais vous ne le pouvez pas ?

Ce n'est pas frustrant, c'est juste frustrant que la voiture soit comme ça.

Lewis Hamilton (Mercedes)

Faut-il changer la manière dont les week-ends sprint sont organisés ?

À vous de me dire si c'était passionnant ou si c'était ennuyeux, je ne sais pas : je ne regarde pas les courses sprint. J'apprécie les week-ends sprint, mais je les apprécie certainement davantage quand la voiture est bonne et que je peux me battre ; or, ce n'est pas le cas.

Qu'est-ce qui vous a empêché d'être rapide lors de cette course sprint ?

Je pense que l'on a l'une des voitures qui ont le plus de traînée. Notre plancher n'est pas forcément aussi bon que celui de la Red Bull par exemple, alors on a besoin d'un très gros aileron [arrière]. Du coup, on est juste lents en ligne droite, mais on ne peut rien utiliser de plus petit.

Vous étiez proche de Max Verstappen à Austin, ce qui vous a donné un peu d'espoir, mais vous arrivez ici et vous êtes à 35 secondes…

Lors des deux dernières courses, on était enthousiasmés par notre progression, c'était vraiment positif à voir. Là, on arrive sur un autre circuit avec la pire dégradation depuis des lustres. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre avec celle-là. Mais plus que deux autres courses avec cette voiture et j'en serai débarrassé. Je serai heureux !