Hamilton félicite Mercedes pour les performances de la W11

Lewis Hamilton dispute sa huitième saison avec Mercedes en 2020, et le Britannique affiche un niveau de performance impressionnant cette année. Battu par Valtteri Bottas lors du GP d'Autriche, il a signé la pole position sous la pluie avec 1"2 d'avance sur son dauphin en Styrie avant de gagner le lendemain avec près de 15 secondes d'avance sur son équipier. En Hongrie, il a battu Bottas pour la pole et a réussi à prendre huit secondes d'avance en trois tours en début de course, démontrant une nouvelle fois qu'il était parfaitement en phase avec la W11. Interrogé sur la perfection de sa monoplace, il admet ne plus trop se souvenir de la différence avec les précédentes.

"Ce qui est triste pour moi, c'est que je n'ai pas une très bonne mémoire, donc honnêtement, je ne peux pas me souvenir de toutes les voitures parce qu'il y en a eu beaucoup", a répondu Hamilton à Sky Sports F1. "Juste avant la première course, nous avons conduit une vieille voiture à Silverstone et cela nous a semblé fantastique, mais celle-ci l'est aussi. Chacune de ces voitures a été formidable, mais tout au long de l'année, nous nous plaignons constamment, et nous trouvons certains problèmes des choses qui ne sont pas parfaites et nous travaillons sur cela."

"Il y a un long délai pour mettre en place ces éléments dans la conception d'une nouvelle voiture. Je pense que cette année, nous avons mis le doigt sur le problème et nous avons trouvé tous ces éléments dont nous parlions ces dernières années, nous les avons intégrés dans cette voiture et l'équilibre est parfait. Mon travail consiste à contrôler le rythme, ce que j'ai fait, mais nous essayons d'améliorer la façon dont je gère les pneus, c'est une chose sur laquelle nous essayons de travailler en permanence et j'étudie et perfectionne constamment cet outil dont je dispose, c'est pourquoi j'ai pu créer l'écart pour avoir la chance de faire ce tour à la fin. Cette équipe continue de m'étonner et je suis reconnaissant de pouvoir signer de tels résultats pour eux pendant des semaines comme celle-ci."

Les deux prochaines courses se dérouleront sur un des ses jardins, puisqu'il sera à domicile à Silverstone, où il s'est déjà imposé à six reprises, dont cinq fois lors des six dernières éditions. Il ne cache pas regretter le fait de ne pas pouvoir communier avec les fans : "J'aime Silverstone. Je dois dire que c'est quelque chose qui me dérange un peu, même ici, du virage 5 au virage 7, vous voyez généralement une foule immense et quand vous passez le dernier virage, vous voyez tous les drapeaux qui flottent."

"L'énergie qu'ils apportent me manque, et je suis sûr que ce sera [pareil] à Silverstone. Il ne me reste pas beaucoup d'années et tous les fans vont me manquer cette année, mais je veux qu'ils restent en sécurité et nous sommes dans une période où la sécurité est primordiale, donc j'espère que je pourrai faire un bon résultat pour eux, car je sais qu'ils vont nous regarder. Je ne sais pas si le nombre de téléspectateurs est en hausse cette année, mais je vais donner aux fans ce qu'ils veulent voir."