Hamilton : La W11 est la "meilleure" F1 construite par Mercedes

Lewis Hamilton, le sextuple Champion du monde, a déclaré que Mercedes avait une vision "claire et concise" de ce qu'il fallait améliorer sur la machine 2019 et qu'elle avait réussi à le faire avec la monoplace 2020.

"Tout d'abord, je ne pense pas avoir piloté une voiture aussi facile à faire fonctionner", a déclaré Hamilton. "Comme les conditions sont toujours différentes, les virages sont toujours différentes. Il y a des virages dans lesquels elle marche bien, et des virages dans lesquels ce n'est pas le cas. Et ça ne change jamais."

"Il y a eu plusieurs voitures qui, par le passé – je crois que Toto [Wolff] disait que l'une d'entre elles était une 'diva', ce qui n'était pas le mot que j'utilisais particulièrement – mais, vous savez, c'était vraiment difficile la majorité du temps. Celle-ci est plus affinée. Nous avons vraiment travaillé dur l'an passé, en étant vraiment clairs et concis pour détecter les problèmes de la voiture 2019 et ce que nous voulions faire progresser."

"Et cela continue juste à venir de la grande communication que nous avons en tant que pilotes avec l'équipe, les ingénieurs, la compréhension que nous avons avec la terminologie que nous utilisons, et l'équipe a vraiment pris cela en compte, et a ensuite implémenté cela dans la voiture actuelle. Mais nous ne sommes allés que sur une seule piste. Ce n'est pas toujours facile de produire un tour avec la voiture, mais je pense que c'est la F1 en général. Mais c'est la meilleure voiture que nous ayons eue jusqu'ici."

Hamilton estime toutefois que les choses pourraient être différentes en Hongrie, où la vitesse de pointe joue un moins grand rôle. "Bien sûr, c'est naturellement différent par rapport au circuit de la semaine passée, étant donné que ce n'est pas un circuit de puissance, c'est plutôt lié à l'aérodynamique ou l'efficacité."

"Donc si nous regardons sur les dernières années ici, les Red Bull ont généralement été performantes. Elles ont tendance à faire encore mieux sur des circuits comme celui-ci et Monaco, où tout dépend du package aéro."

"Donc, ça va définitivement resserrer le peloton et ce sera un vrai défi - [et] je pense que ce sera une belle bataille. Nous avons déjà vu de belles performances de leur part lors des essais en Autriche et je pense qu'ils seront encore très forts en course. Je pense que ce sera encore plus le cas ici. Nous devons donc vraiment faire de notre mieux ce week-end."