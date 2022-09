Hamilton s'attend à ce que son moteur de Spa soit réutilisable

L'accrochage de Lewis Hamilton avec Fernando Alonso au Grand Prix de Belgique, majoritairement provoqué par un excès d'optimisme du pilote Mercedes dépassant son rival aux Combes, n'a pas eu pour seule conséquence la perte d'un bon résultat probable : l'impact monumental de 45 g lorsque la Mercedes W13 est retombée au sol a causé la perte de liquide de refroidissement. Cela s'est avéré crucial lors des kilomètres ensuite parcourus par la monoplace, dont l'unité de puissance montée neuve à Spa-Francorchamps était alors en surchauffe.

Jusqu'ici, la marque à l'étoile s'est montrée prudente quant à l'état de ce groupe propulseur au très faible kilométrage, mais Hamilton fait preuve d'optimisme, même s'il ne l'utilisera pas ce wek-end aux Pays-Bas : "[Les mécaniciens et ingénieurs] sont en train de creuser pour trouver [des réponses]. Ils ont passé toute la voiture en revue et travaillent sur le moteur pour assurer que nous puissions l'utiliser. Je pense que nous le pourrons. Nous ne l'utiliserons pas ce week-end car ils sont encore en train de remplacer des pièces de la voiture. Bref, on le saura bientôt. Et je me sens bien. J'ai fait de la kiné et des étirements, et heureusement, je vais bien."

Le Britannique a bon espoir de signer un bon résultat sur une piste de Zandvoort dont certaines caractéristiques sont similaires à celles du Hungaroring, où George Russell avait créé la surprise en signant la pole position. Les deux Flèches d'Argent étaient ensuite montées sur le podium. À Spa-Francorchamps, en revanche, c'est un gouffre qui les séparait des top teams en qualifications, même si le rythme était meilleur en course.

"Nous espérons que ce sera mieux ce week-end", poursuit Hamilton. "Cette piste, si on essaie de la comparer à une autre, est plus similaire à un endroit comme Budapest. Espérons donc que la fenêtre opérationnelle sera meilleure pour nous. À Spa, il y a évidemment les longues lignes droites dans le premier et le dernier secteur. Puis il y a des virages lents et des virages très rapides, et nous avons actuellement une fenêtre de fonctionnement aérodynamique très étroite avec cette voiture. J'espère donc que ce week-end, la piste lui conviendra un peu mieux. Notre rythme de course reste notre point fort, et je pense que lors de la dernière course, un podium aurait clairement été à ma portée si j'avais fini le premier tour. C'est un vrai point positif à tirer de ce week-end."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas