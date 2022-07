Hamilton nomme Alonso comme son plus grand rival en F1

Ce week-end, Lewis Hamilton deviendra le sixième pilote à franchir le cap des 300 départs en Grand Prix. Au fil d'une carrière en Formule 1 s'étalant sur plus de quinze ans, le septuple Champion du monde a fait équipe avec des grands pilotes comme Fernando Alonso, Jenson Button et Nico Rosberg, s'étant également battu pour le titre mondial face à des légendes telles que Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel et Max Verstappen.

Or, lorsqu'il lui a été demandé lors de la conférence de presse du Grand Prix de France qui avait été son plus grand adversaire, un Hamilton indécis a finalement opté pour son premier coéquipier. "Je pense qu'il est difficile de dire qui a été le concurrent le plus fort, car chaque fois qu'on est avec quelqu'un, on est à un stade différent de la vie", a souligné le Britannique.

"Je me rappelle le défi d'avoir été aux côtés de Fernando quand j'avais 22 ans. J'étais si jeune mentalement et, bien sûr, mon talent n'était pas mal, mais il y a beaucoup de pression quand on se mesure à un grand pilote comme Fernando. Je dirais qu'au niveau du rythme pur, c'est Fernando [le plus grand rival]. Nous avons eu de belles batailles. J'aurais aimé que nous en ayons plus. Espérons qu'il continuera la course afin d'en avoir d'autres à l'avenir."

Une telle déclaration n'est pas anodine dans la mesure où la rivalité entre Hamilton et Alonso chez McLaren, en 2007, s'était avérée fratricide. Le double Champion du monde en titre et le jeune rookie faisaient jeu égal en matière de performance pure et se sont disputé la couronne mondiale dans une ambiance délétère, sur fond de scandale d'espionnage, jusqu'à la perdre tous deux pour un point face à Kimi Räikkönen.

Quinze ans plus tard, il n'y a manifestement pas de rancœur ni chez l'un, ni chez l'autre. "Je ne pense pas qu'il ait énormément changé, à vrai dire", a commenté Alonso sur l'étape marquante qu'est le 300e Grand Prix de son ancien partenaire. "Il avait déjà le talent en 2007, il a toujours le talent maintenant avec l'expérience en plus. Il est un pilote formidable, une légende de notre sport, et cela a toujours été un plaisir de partager tous ces moments avec lui."

"À l'époque, il n'y avait sûrement personne pour penser que quelqu'un pourrait remporter sept titres comme Michael [Schumacher]. Sa carrière est incroyable. L'écurie qu'ils ont tous construite chez Mercedes pendant toutes ces années, c'était exceptionnel. Félicitations pour les 300 [GP]."